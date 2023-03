Amazfit T-Rex Ultra: ufficiale lo sportwatch estremo per gli amanti dell’avventura

Nel mentre il modello Amazfit T-Rex Pro è facilmente reperibile online in sconto, Zepp Health (Huami), reduce dal fresco lancio dell’elegante Amazfit GTR Mini, ha annunciato un nuovo smartwatch corazzato, l’Amazfit T-Rex Ultra, adatto per gli amanti delle avventure estreme.

Il nuovo Amazfit T-Rex Ultra ha una forma circolare 47,3 x 47,3 x 13,45 mm: il peso, di 89 grammi, è dovuto non solo al cinturino siliconico ma anche alla scelta della lega polimerica per il telaio centrale e dell’acciaio inossidabile per base, fondello e pulsanti anti-fango. Le colorazioni disponibili sono due Sahara, Abyss Black. Secondo l’azienda, il wearable integra un display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione a 454×454 pixel (326 PPI) e sino a 1.000 nits di luminosità per una buona leggibilità all’aperto, ove l’uso è garantito sino a una temperatura di -30°.

Impermeabile sino a 10 atmosfere, Amazfit T-Rex Ultra, grazie alle certificazioni EN13319 e ISO6245, resiste a immersioni anche di 30 metri in acqua. Al suo interno sono presenti i sensori accelerometro, giroscopio, barometro, e di luminosità ambientale mentre, sul dorso, il BioTracker PPG traccia la frequenza cardiaca, lo stress, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e contribuisce alle metriche per il sonno e i pisolini. Mediante il Bluetooth 5.0 è possibile connettere un misuratore potenza in bici o una fascia cardio.

In tema di sport, Amazfit T-Rex Ultra traccia, con riconoscimento intelligente, 162 attività sportive, tra cui le nuove apnea indoor e outdoor e paracadutismo: alle attività sportive rilevate, lo smartwatch abbina il punteggio PAI per i minuti di attività, la segnalazione di quali gruppi muscolari abbiano lavorato durante l’esercizio e, previo inserimento delle proprie caratteristiche, gli allenamenti personalizzati della funzione Zepp Coach. Alla precisione delle misurazioni contribuisce il modulo GNSS integrato con dual band, 6 satelliti agganciati e la modalità Auto GPS (a seconda della potenza del segnale, si modificano le impostazioni di posizionamento per risparmiare batteria), che può essere usato per la navigazione off-line sulle mappe scaricate nella memoria da 2,3 GB.

La batteria, da 500 mAh, caricabile magneticamente in 2 ore, assicura 20 giorni in uso normale, aumentabili con risparmio energetico e decurtabili a 80 ore con la modalità GPS Endurance che fa un uso continuativo del GPS. Il sistema operativo Zepp 2.0 installato supporta le notifiche e, via Wi-Fi a 2,4 GHz, sincronizza i dati con le app fitness di terze parti, come Apple Health, Relive, Adidas Running, Strava e Google Fit. Con spedizione dal 5 Aprile, l’Amazfit T-Rex Ultra può essere già comprato su Amazon Italia, al prezzo di 469,90 euro.