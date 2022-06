Amazfit presenta la Limited Edition dello smartwatch GTR 3 Pro

Ascolta questo articolo

Noto per i suoi orologi, in passato realizzati anche per Xiaomi, Amazfit, brand del gruppo cinese Zepp Health, ha annunciato la Limited Edition del wearable GTR 3 PRO, disponibile dal 1° Luglio sia sullo store ufficiale che su Amazon, al prezzo di 299.90 euro, nelle colorazioni Sleek Gold e Mystic Silver.

Il nuovo smartwatch, sempre molto elegante, ispirato questa volta al movimento artistico tedesco noto come Bauhaus (attivo sino al 1933, volto all’essenzialità e alla funzionalità), ha uno chassis in acciaio inossidabile lavorato a meno, con una coroncina rotante finemente intagliata e un morbido cinturino in pelle: il vetro temperato, capace di garantire un’ottima leggibilità sotto la luce del Sole, assicura uno screen-to-body del 70.6% al display AMOLED da 1.45 pollici risoluto in UltraHD, sul quale campeggia l’interfaccia, personalizzabile e con fluide animazioni, del sistema operativo Zepp OS, in grado di offrire 10 mini applicazioni preinstallate (sebbene vi sia la compatibilità con app di terze parti, tra cui GoPro e Home Connect).

Il biosensore di cui il GTR 3 Pro Limited Edition è dotato assicura all’orologio la possibilità di rilevare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, il livello di stress: passando per un semplice quanto unico tocco, in 45 secondi, si ha un’istantanea completa della propria salute che, oltre a tali dati, riporta anche la metrica della frequenza respiratoria. Ovviamente, non manca il report, mattutino, sulla qualità del riposo notturno.

Sul piano degli allenamenti, la Limited Edition dell’Amazfit GTR 3 Pro copre più di 150 attività sportive, 8 delle quali in modo automatico, con l’algoritmo proprietario PeakBeats che permette di comprendere il tempo di recupero, l’effetto e il carico dell’allenamento, la VO2 Max (assorbimento massimo dell’ossigeno nel sangue, in un’unità di tempo, per contrazione muscolare). Tipico smartwatch, il nuovo wearable cinese si connette in Bluetooth con lo smartphone, da cui riceve le notifiche, e di cui controlla la musica, per altro anche stoccabile localmente, nel numero di 470 tracce, sì da poter lasciare a casa il proprio telefono, ascoltando il sound mediante un paio di auricolari true wireless.

Ottima, infine, risulta essere pure l’autonomia, con l’Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition che, sotto quest’aspetto, promette di raggiungere i 12 giorni in uso normale, che diventano 30 in regime di risparmio energetico.