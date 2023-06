Amazfit Pop 3R: il nuovo smartwatch economico con display AMOLED e chiamate Bluetooth

Amazfit, il brand di Huami/Zepp che fa capo a Xiaomi, ha lanciato in India un nuovo smartwatch economico ma ricco di funzioni: si tratta di Amazfit Pop 3R, un modello con display circolare AMOLED e supporto alle chiamate Bluetooth.

Varato a poche settimane dal modello Pop 3S, Amazfit Pop 3R si presenta come uno orologio dal quadrante di forma circolare, il display AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione HD (466 x 466 pixel) è racchiuso in un guscio in metallo; la scelta di questo tipo di pannello apre a uno sfruttamento della funzione Always-on display senza rendere necessari compromessi in termini di durata della batteria. Il dispositivo è certificato IP68 per la resistenza a polvere e acqua e offre oltre 100 modalità sportive, il monitoraggio continuo dell’attività cardiaca, il rilevamento dell’ossigeno nel sangue (SpO2), dei livelli di stress e del sonno.

Inoltre, grazie alla presenza di microfono e altoparlante integrati, supporta le chiamate Bluetooth, consentendo di rispondere alle telefonate direttamente dal polso. Amazfit Pop 3R si connette allo smartphone tramite il Bluetooth 5.2 e offre oltre 100 quadranti personalizzabili. La batteria da 300 mAh garantisce un’autonomia fino a 12 giorni con una singola ricarica.

A differenza del modello precedente, Amazfit Pop 3S, questo smartwatch non dispone del GPS integrato. Amazfit Pop 3R sarà disponibile sul mercato indiano a partire dal 29 giugno e viene proposto in due varianti: la versione con cinturino in silicone è declinata nei colori Black e Silver; il modello con cinturino in metallo, invece, arriva nel solo colore Metallic Silver.

Il prezzo è molto competitivo: circa 39 euro al cambio attuale (3.499 rupie) per la versione con cinturino in silicone e circa 44 euro al cambio (3.999 rupie) per quella con cinturino in metallo. Non si sa ancora se e quando Amazfit Pop 3R arriverà anche in Italia e negli altri mercati occidentali. Si tratta comunque di un prodotto interessante per chi cerca uno smartwatch economico ma completo delle funzioni essenziali per il fitness e la salute.