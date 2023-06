Amazfit Pop 3S: il nuovo smartwatch con display AMOLED e chiamate Bluetooth

Amazfit, il noto brand di dispositivi indossabili, ha annunciato in India, sede delle precedenti e precisissime indiscrezioni di inizio mese, il suo nuovo smartwatch: l’Amazfit Pop 3S.

Si tratta di un modello che punta a offrire un buon rapporto qualità-prezzo, con caratteristiche interessanti e un design colorato e giovanile. L’Amazfit Pop 3S (38,4 x 10,4 x 11,3 mm per 120 grammi) si presenta con un display AMOLED da 1,96 pollici, con una risoluzione di 360 x 360 pixel, 330 PPI, e l’Alwsys On Display. Lo schermo è protetto da un vetro temperato 2.5D e supporta oltre 100 quadranti personalizzabili. Il corpo dello smartwatch è realizzato in metallo (lega di zinco) e ha una certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere. I pulsanti sono in acciaio inox, come uno dei cinturini, mentre l’altro è in un polimero elastico.

Tra le funzioni principali dell’Amazfit Pop 3S troviamo il monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue (sempre h24), del sonno e dello stress, e il poter fissare degli obiettivi. Non mancano i consueti avvisi anti sedentarietà che invitano ad alzarsi e fare movimento se si sta troppo tempo fermi o seduti.

Lo smartwatch è inoltre in grado di attenzionare oltre 100 attività sportive, tra cui corsa, nuoto, ciclismo, calcio, cricket e yoga. Mancano l’NFC e il GPS (ovviato da un sensore di movimento a 3 assi e da un accelerometro) che permetterebbero di lasciare a casa lo smartphone. Una delle novità più interessanti dell’Amazfit Pop 3S è la possibilità di effettuare e ricevere chiamate Bluetooth (5.2) direttamente dallo smartwatch, grazie al microfono e all’altoparlante integrati. In questo modo, si può rispondere alle telefonate senza dover estrarre il telefono dalla tasca o dalla borsa.

Lo smartwatch supporta anche le notifiche delle app, il controllo della musica, il trova telefono e altre funzioni intelligenti. L’Amazfit Pop 3S promette un’autonomia di circa 12 giorni e può essere caricato tramite l’apposita basetta. In tema di prezzi, la versione col cinturino in plastica costa 3499 rupie, circa 39 euro, mentre quella col cinturino metallico viene 3.999 rupie, circa 45 euro.