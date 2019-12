Amazfit GTR Lite: da Huami ufficiale lo smartwatch elegante ma low cost

A sei mesi di distanza dal modello standard, varato in piena estate lo scorso Luglio, la cinese Huami (patrocinata da Xiaomi) ha ufficializzato un nuovo modello di smartwatch della serie Amazfit, con l’Huami Amazfit GTR Lite che, stante un’unica piccola differenza, riesce a esordire sul mercato ad un prezzo inferiore rispetto al passato.

Amazfit GTR Lite ha una cassa di ceramica-metallo resistente sino a pressioni di 5 atmosfere (o 50 metri) in acqua, di forma circolare, con 2 pulsanti fisici sulla destra, per l’accensione e l’interazione con l’interfaccia. Il tettuccio è rappresentato, sotto un vetro protettivo Gorilla Glass 3, da un display rotondo da 1.39 pollici, redatto con tecnologia AMOLED e risoluto a 454 x 454 pixel, idoneo a visualizzare le notifiche delle applicazioni, le previsioni meteo (coprendo 5 o 7 giorni), e a interagire con le telefonate (potendo solo silenziare o rifiutare quelle giunte dallo smartphone, via Bluetooth 5.0).

L’interno vede ancora ai timoni di comando il processore Qualcomm di ultima generazione per i wearable, il Wear 3100 abbinato a 16 MB di RAM e 40 MB di storage, e comprende un modulo NFC per i pagamenti a sfioramento dal polso: come in passato, non manca il cardiofrequenzimetro BioTracker PPG per il tracking cardiaco 24/h. Quest’ultimo, interagendo con un sensore geomagnetico, ed un accelerometro esa-assiale, permette di monitorare il sonno, onde riscontrarne il proprio idealtipo, e di attenzionare 8 diverse attività sportive (tra cui corsa in outdoor, tapis roulant, camminate, ciclismo, cyclette, ellittica, nuoto in piscina, palestra).

La batteria, caricabile in 2 ore, ammonta a 410 mAh, e mantiene le 24 ore di autonomia con tutte le feature smart abilitate (o 74 ore in modalità solo orologio), grazie anche al risveglio smart del display (che si illumina sollevando il polso), sebbene è verosimile pensare a valori più alti, stante la peculiarità di questa versione dell’Amazfit GTR, sostanziata nella mancanza del localizzatore GPS integrato.

Amazfit GTR Lite, in versione global ma attualmente solo nella misura da 47 mm, è già in vendita presso l’importatore cinese Gearbest, a 99.60 euro (quindi appena sotto la soglia psicologica del centone netto), con spedizioni a partire proprio dall’odierno 26 Dicembre.