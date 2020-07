Amazfit Bip S Lite: ufficiale lo smartwatch iper low cost con 1 mese d’autonomia

Facendo seguito al lancio del fratello maggiore, a inizio 2020, Amazfit, partner di Xiaomi per il settore wearable e benessere, ne ha annunciato la versione downgraded, l’Amazfit Bip S Lite, destinata a chi voglia avere un’indicazione di massima sulle principali attività sportive, all’aperto o al chiuso, all’insegna dell’invidiabile rapporto qualità-prezzo che da sempre caratterizza l’ecosistema dei gadget Xiaomi, che presto potrebbe accogliere anche una Amazfit Band 6.

Come il modello precedente, anche il nuovo Amazfit Bip S Lite ha un telaio squadrato, provvisto di impermeabilità sino a 50 metri di profondità (o 5 atmosfere): di lato, a destra, è collocato un tangibile pulsante fisico, per controllare talune feature dell’interfaccia in auge sul sistema operativo Amazfit OS, ma anche per avviare il wearable stesso, o la sua retroilluminazione.

Accompagnato sul dorso da un cardiofrequenzimetro e connesso al polso da un morbido cinturino in silicone (che concorre a portare a 30 grammi il peso del device), il tettuccio dell’Amazfit Bip S Lite è formato, dietro un vetro leggermente curvo ai bordi (2.5D), da un display da 1.28 pollici, a colori, risoluto a 176 x 176 pixel, e con la funzione “Always on“

Stante la mancanza del GPS integrato, qui ovviato solo parzialmente dai sensori (giroscopio triassiale ed accelerometro), l’Amazfit Bip S Lite monitora meno attività sportive del predecessore (8 vs 10), concentrandosi sulla camminata, l’ellittica, lo yoga, la corsa all’aperto, il ciclismo (sia al chiuso che all’aperto), il tapis roulant, e l’allenamento libero.

Non manca, invece, il Bluetooth 5.0 a basso consumo energetico, per sincronizzare i dati con lo smartphone, da cui acquisire le canoniche notifiche, senza preoccuparsi dell’autonomia che, a carica completa della batteria da 200 mAh, si sostanzia in 30 giorni di stand-by e altrettanti di uso standard.

Redatto nelle colorazioni Charcoal Black, Sakura Pink, e Oxford Blue, lo smartwatch Amazfit Bip S Lite sarà in vendita tra una settimana, dal 29 Luglio, su Amazon.com e l’e-commerce Flipkart, al prezzo di pressappoco 44 euro (ovvero di 3799 rupie indiane).