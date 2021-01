Alpha 1: da Sony la nuova mirrorless full frame riferimento del settore

Nel corso di un attesissimo evento, il brand nipponico Sony ha alzato il sipario sulla nuova smart camera Alpha 1, una full frame mirrorless chiamata a raccogliere l’eredità della già notevole Alpha 9II, rispetto alla quale introduce diverse innovazioni, a favore di chi ama la fotografia al livello professionale.

Maneggevole (128,9 x 96,9 x 80,8 mm), pur con 737 grammi (comprensivi di schedine di memoria SD/SDHC di classe UHS-I / I, CFexpress, o SDXC di classe UHS-I / II, come pure della batteria sufficiente a garantire 430 scatti), resistente a umidità e polvere grazie allo chassis in lega di magnesio, la fotocamera Sony Alpha 1, con stabilizzatore a 5 assi, monta il nuovo sensore da 50.1 megapixel full frame Exmor RS, con sensibilità ISO da 100 a 32.000 per i video e da 50 a 102.400 per le foto, e il processore BIONZ XR, ben 8 volte più potente del precedente X.

Grazie all’interazione dei due elementi in questione, diventa possibile ottenere raffiche a piena risoluzione sino a 30 fps, per catturare 165 foto in JPEG o 155 in RAW compresso (ma senza perdita di qualità, grazie al Loseless Compressed RAW) senza blackout, ovvero l’oscuramento del mirino a separare uno scatto dall’altro. Anche nei video i risultati sono tangibili, con la registrazione in 4K@60/120fps con profondità colore a 10 bit e campionamento a 4:2:2., o in 8K@30fps (anche per 30 minuti di fila grazie al sistema di raffreddamento) con campionamento colore a 4:2:0 e profondità a 10bit.

In termini di autofocus, la Sony Alpha 1 è in grado di calcolare le info necessarie (anche per l’esposizione automatica) 120 volte ogni secondo (anche nelle veloci raffiche da 30fps), superando di pressappoco due volte quanto in auge sulla 9II: i naturalisti, poi, apprezzeranno il perfezionato (del 30%) rivelamento automatico dei soggetti da attenzionare, con la facoltà di tracciare lo sguardo del soggetto che, negli animali, ora permette di seguire gli occhi degli uccelli anche quando in volo.

Ulteriori miglioramenti arrivano, nella full-frame mirrorless Sony Alpha 1, nel mirino digitale OLED che, privo di distorsioni grazie alle nuove ottiche, con la risoluzione di 9,44 milioni di punti, e un refresh rate di 240 Hz, assicura una resa paragonabile a quella di un mirino ottico: sul retro, invece, campeggia il display LCD orientabile (in verticale) da 3 pollici con risoluzione da 1,44 milioni di punti, utile per l’anteprima delle foto, a meno che quale monitor non si usi un associato smartphone Xperia Pro funzionale anche per mandare i video in live streaming.

Chiudono il novero delle specifiche della mirrorless top gamma Sony Alpha 1, in arrivo a Marzo per ben 7.300 euro, le connettività Wi-Fi ac, USB 3.2 (10 GBbps), LAN 1000BASE-T, e il trasferimento FTP attraverso il 5G mmWave.