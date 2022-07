All’esordio i nuovi gaming notebook DELL Alienware con 480 Hz

Ascolta questo articolo

Dopo le prime anticipazioni svoltesi lo scorso Gennaio, DELL ha comunicato l’avvenuta disponibilità sul mercato, per ora negli States, dei nuovi laptop da gaming competitivo Alienware m17 R5 AMD Advantage e Alienware X17 R2.

Ambedue i notebook possono adottare, all’insegna di un design ormai iconico, pannelli da 17 pollici risoluti in FullHD (1920×1080 pixel) con un refresh rate da 480 Hz e 3 ms come tempo di risposta, col vantaggio di ridurre la distrazione dell’effetto ghosting e dell’ottenere una maggior fluidità delle animazioni che semplifica il tracciare i bersagli col mirino. Secondo il costruttore, in entrambi i notebook i pannelli da 480 Hz godono sia del supporto all’AMD FreeSync che di quello all’NVIDIA G–SYNC con Advanced Optimus (scambio in automatico tra la dGPU e la iGPU a seconda della necessità di prestazioni nel gioco, nella grafica creativa o del dover risparmiare energia in mobilità).

Non mancano poi il Dolby Vision per colori e contrasti ottimali e il ComfortView Plus (che contiene l’emissione di luce blu senza andare a detrimento dell’accuratezza cromatica e visiva). In alternativa, volendo puntare di più sulla risoluzione, sugli Alienware m17 R5 AMD Advantage e Alienware X17 R2 si può optare per pannelli risoluti in UHD (quindi a 3840 x 2160 pixel) da 120 Hz (ma sempre con 3ms).

Sul piano elaborativo, l’Alienware m17 R5 punta all-in su AMD, di cui adotta i processori Ryzen della serie 6000 con annessa grafica AMD Radeon RX 6000, sino alla Radeon RX 6850M XT equipaggiata con un notevole ammontare di memoria riservata (nella fattispecie, 12 GB di tipo GDDR6), e annesso seguito di tecnologie AMD Smart (il power shift dinamico via SmartShift Max, il miglioramento di frame rate con riduzione della latenza e risparmio energetico via SmartAccess, rimozione degli artefatti a ogni frame rate grazie al FreeSync Premium). Tra le opzioni di configurazione grafica, non mancano però quelle dedicate, tramite le GeForce RTX 30 di Nvidia.

L’Alienware X17 R2 beneficia del meglio di quanto offerto dall’accoppiata Intel e Nvidia, con i processori settabili sino all’i9-12900HK della 12a gen serie K di Intel e la grafica dedicata che raggiunge il culmine con la versione laptop della GeForce RTX 3080 Ti. Le prestazioni saranno in ogni caso libere da ogni remora, grazie alla tecnologia di dissipazione termica Alienware Cryo-tech con relativa camera di vapore.

In tema distributivo, sul mercato americano presso lo store ufficiale online, si trova già l’Alienware m17 R5 al prezzo di 2799.99 dollari che danno diritto al Ryzen 9 coadiuvato dalla GPU integrata Radeon RX 6850M XT in appoggio al display da 480 Hz. La medesima configurazione, sull’Alienware X17 R2, con il 480 Hz costa 300 dollari in più rispetto alla versione con pannello da 165 Hz.