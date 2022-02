Al via i preordini per le cuffie da gaming Cloud Core Wireless e Cloud II Pink di HyperX

Da poco entrato nel paniere hardware, con focus sul gaming, di HP, il marchio HyperX ha annunciato la disponibilità di due nuove cuffie wireless (una delle quali esibita al CES 2022) in favore dei gamers con, però, anche un occhio di riguardo alla leva del prezzo, onde rendere determinate tecnologie top più accessibili.

Accomunate da diversi particolari, tra cui la certificazione verso le piattaforme TeamSpeak e Discord per le chat in-game, predisposte all’uso con PC e consolle (PlayStation 5 e 4), le nuove cuffie smart di HyperX divergono tra loro per altri particolari. Il modello Cloud Core Wireless (283 grammi di peso che salgono a 295 col microfono) appartiene (per 11.980 yen, o 92 euro) alla tipologia delle cuffie sovraurali con design chiuso sul retro e fa affidamento su una struttura, per quel che riguarda l’archetto, regolabile e flessibile in alluminio, attorniata da un’imbottitura in memory foam, con un rivestimento in similpelle.

Le due unità montano driver dinamici con magneti al neodimio, da 53 mm, capaci di assicurare 15 Hz – 25 kHz di risposta in frequenza e 60 Ω di impedenza: a questo “giro”, il modello di cuffie in questione si è arricchito del supporto all’audio spaziale e posizionale tramite il DTS Headphone:X1.

La cattura della voce, quando necessaria, dacché lo stesso è staccabile, avviene mediante un microfono, provvisto di un condensatore Electret da 6 mm, ottimizzato con la cancellazione del rumore, accreditato di una risposta in frequenza pari a 100 Hz – 12 kHz. La connessione in wireless avviene a 2.4 GHz di frequenza grazie a un dongle USB che assicura una copertura sino a 20 metri e bassi consumi energetici, tanto che, dopo 3 ore di ricarica, si ottengono fino a 20 ore di riproduzione. Volendo, però, è possibile innestare un cavo, staccabile, con jack da 3.5 mm, in modo da proseguire il playing in modalità cablata.

Le HyperX Cloud II Pink (9.980 yen, o 77 euro), sostanzialmente, sono la variante rosa delle cuffie HyperX Cloud II. Vi sono sempre driver dinamici da 53 mm, ma anche il supporto al surround virtuale 7.1. I controlli permettono di ammutare il microfono, di regolare il volume per le chat vocali e/o per la riproduzione e, appunto, di accendere o spegnere il surround virtuale di cui sopra.