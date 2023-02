Al MWC 2023 mostra lo stato dell’arte dei suoi display futuristici

Ascolta questo articolo

Al MWC 2023, Samsung ha svelato diverse novità e, in particolare, ha esibito lo stato dell’arte quanto a display, pieghevoli, ma anche in grado di celare fotocamere, di adattarsi all’uso nelle auto smart, e di consumare poca energia.

Partendo dai pieghevoli, confermando la registrazione di un marchio avvistata sul finire dello scorso anno, il colosso coreano ha presentato il Display Flex G, un pannello che si piega in due punti, ambedue verso l’interno, a formare una G. Diversamente, il Display Flex S, pur piegandosi sempre due volte, lo fa una volta verso l’interno e un’altra verso l’esterno, rasentando appunto una S. Di dimensioni adatte a un notebook è il Display Flex Note, che, come nel Galaxy Z Fold, si piega a libro.

Display Slidable Solo ripropone quanto visto con Motorola estendendo lo schermo in orizzontale e, infatti, è implementato in un prototipo, provvisorio per la scocca che adotta, di tablet. Allo stand Samsung c’erano però anche schermi per smartphone normali che, pur essendo di tipo tradizionale, erano di molto più luminosi, tanto da poter raggiungere anche i 2.000 nits di luminosità. Non è mancata l’esibizione di una migliorata UDC, ovvero fotocamera under display che palesa i suoi miglioramenti nell’occultamento di se stessa ma anche nella qualità delle immagini catturate.

Una parte dello stand era riservata alle prestazioni di efficienza energetica degli Eco OLED. Questi ultimi, rispetto a quelli tradizionali, che hanno 1.372 mW, avevano consumi di 1.140 per l’Eco OLED e di appena 872 mW per l’Eco OLED Plus. Al momento non è chiaro se, quando e come questi prodotti arriveranno sul mercato ma, come spesso accade, anche Samsung ha dato una dimostrazione di come quanto creato potrebbe essere applicabile.

Per farlo ha allestito l’interno di un veicolo futuristico con vari gradi di automazione, popolato di OLED per tutti i gusti, arrotolabili, pieghevoli e financo a scomparsa.