Rizr Rollable Concept: al MWC 2023 svelato lo smartphone estensibile di Motorola

Ascolta questo articolo

Nella giornata di anteprime per la stampa del MWC 2023, Motorola ha tenuto un evento durante il quale ha mostrato il Motorola Rizr Rollable Concept, un prototipo di smartphone estensibile dai molti usi.

Gli amanti del settore ricorderanno che Rizr era una linea vintage di telefoni a scorrimento della vecchia Motorola. Nel 2006 questa linea di telefoni accolse il modello Motorola Razr Z3 scorrendo la parte alta del quale si scopriva una tastiera standard usualmente nascosta quando il telefono era chiuso. All’epoca era l’utente a dover eseguire lo scorrimento. Il prototipo mostrato nelle scorse ore ha invece un meccanismo automatizzato: in pratica basta toccare due volte il tasto di accensione perché il device, che normalmente è compatto, si estenda.

Il Motorola Rizr Rollable Concept è però anche smart in tal senso. Basta che l’utente decida di visualizzare un video in orizzontale, perché lo smartphone adegui automaticamente la dimensione del suo display. Quest’ultimo, secondo Android Authority, da chiuso è un pannello POLED ideato da BOE Display con una diagonale di 5 pollici, e un ridotto fattore di forma, che è pari a 15:9: in questo stato il telefono può accontentare chi chiede un device mobile compatto e tascabile.

Nel momento in cui va a estendersi, scorrendo dal corpo del telefono verso l’alto in verticale, la diagonale diventa da 6,5 pollici, con rapporto d’aspetto che arriva a 22:9. Man mano che lo schermo si estende, cambia anche l’interfaccia: il costruttore ha predisposto uno sfondo con degli effetti che si attivano nel momento in cui lo schermo si estende. Dai filmati condivisi è possibile notare come le icone si riallineano e le app si estendono verticalmente. Da notare che, in fase di chiusura, toccando di nuovo due volte il pulsante di accensione, è possibile far rientrare un po’ di più lo schermo, per scoprire la capsula auricolare e la fotocamera anteriore.

Il device, da quanto visto, ha un corpo in metallo da circa 210 grammi dalla tonalità dorata e, sul retro, ha una doppia fotocamera. Al momento non si conoscono i piani aziendali in merito relativo a un eventuale arrivo sul mercato che mette a segno un’altra grande novità anche in quota Motorola.