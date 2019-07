AirTV Mini: da Dish il nuovo dongle smart per lo streaming in 4K con supporto ad Assistant

Sempre più, ai piedi dell’Amazon Fire TV Stick e del Google Chromecast, fiorisce il segmento degli smart dongle, usati dagli utenti per rendere le proprie televisioni sia smart che in grado di aprirsi alla fruizione dei contenuti multimediali in streaming: ai competitor già attivi, da qualche giorno si è aggiunta una nuova realtà, formata da Dish Network col suo AirTV Mini.

Di formato classico, il nuovo AirTV Mini ha la silhouette tipica di una pennetta HDMI (energizzata da un alimentatore a parete), al cui interno è presente un processore Amlogic S905Y2 con quatto core Cortex-A53 di ARM che, nello specifico, ha fornito anche la scheda grafica Mali-G31 MP2: la RAM consta di 2 GB, mentre ben 8 (di tipo eMMC) ne sono contemplati per lo storage, sul quale è ospitato il sistema operativo, Android TV.

Connesso alla rete internet mediante il modem Wi-Fi ac, il dongle AirTV Mini acquisisce contenuti online (1080p o 4K HDR, con supporto ai codec H.264/265, VP9) da Amazon Prime Video, Vudu, Google Play Movies e YouTube, Sling TV (richiamabile anche via tasto dedicato sul telecomando, e con 25 dollari di abbonamento compresi in fase di acquisto dell’accessorio), o da computer e smartphone, disponendo dell’integrazione di Google Chromecast.

Per utilizzare il dongle AirTV Mini di Dish, occorre usare – connesso via Bluetooth 4.2 – un telecomando, grazie al quale è anche possibile controllare la TV (in virtù dello standard HDMI CEC): la presenza, su quest’ultimo, di un pulsante dedicato anche a Netflix, permette di richiamare al volo il servizio di Reed Hastings, laddove – invece – sfruttando il microfono implementato si possono usare i comandi vocali impartiti al maggiordomo digitale Google Assitant (attivabile tramite un altro tasto ad hoc).

Attualmente, il dongle smart Dish AirTV Mini, realizzato dalla cinese SEI Robotics, è commercializzato al prezzo di 79.99 dollari, ponendosi all’avanguardia per il rapporto qualità-prezzo, essendo uno dei pochi accessori Android TV based di questa fascia a supportare la visione dei contenuti in 4K.