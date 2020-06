Airdopes 511V2: da BoAt gli auricolari true wireless con accoppiamento istantaneo

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Anche negli accessori per l'ascolto individuale, come in quelli per l'home entertainment acustico, BoAt dimostra di avere una certa classe stilistica: gli Airdopes 511V2, nello specifico, oltre a essere piacevoli a vedersi, sfoderano delle feature smart (es. l'accoppiamento istantaneo con la fonte) assolutamente non scontate in un prodotto attestato sulla fascia bassa del mercato tws.