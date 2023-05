AirBuds 10 Pro: ufficiali gli auricolari con ENC di Blackview

In concomitanza col lancio ufficiale del già anticipato smartphone BV9300, Blackview – noto brand cinese versato un device corazzati e di grande autonomia – ha profuso molte delle sue abituali virtù nei nuovi auricolari di fascia media AirBuds 10 Pro.

Questi ultimi, in colore bianco (pearl white) o nero (rock grey), sono leggeri (9,8 grammi) e in morbido TPU delicato sulla pelle: hanno un design open che non comporta l’introduzione di alcunché nell’orecchio ma grazie al beamforming permettono di instradare il suono all’utente rispettandone la privacy, direttamente nel suo canale uditivo. Grazie alla nuova tecnologia di conduzione aerea del suono, evitando la conduzione ossea si evita l’intorpidimento dell’orecchio.

I driver dinamici, da 16,2 mm, aumentati del 20%, permette di avere una gamma di frequenze medie più mordida per il pop e le ballate romantiche, di ottenere bassi più ricchi per il R&B e il rock, e di sperimentare tono alti più chiari per il blues e la musica classica. La risposta in frequenza è da 20 Hz a 20 KHz.

Non manca, agli auricolari Blackview AirBuds 10 Pro la cancellazione ambientale del rumore, ENC, in modo che sia abbiano telefonate chiare anche se ci si trova in un mercato, nell’ambito di un party molto vivace. Il controllo avviene mediante tocchi esterni, che permettono di stoppare e riavviare la musica, di passare da una canzone a quella precedente e successiva, e di regolare il volume. Adatti allo sport, grazie alla IP68 degli auricolari, e alla custodia impermeabile IP69, con un archetto che si ancora al padiglione auricolare in modo che le unità non cadano durante i movimenti più forsennati, gli auricolari AirBus 10 Pro si collegano alla sorgente, Android, iOS, Windows e Harmony OS, col Bluetooth 5.2.

Quest’ultimo permette la connessione a due dispositivi in contemporanea, copre la connessione sino a 10 metri, e supporta i codec AAC ed SBC. Le microbatterie da 45W, caricabili in 1,4 ore, permettono di ottenere a carica completa 6,5 ore di riproduzione musicale che, unite alla custodia, con 550 mAh di energia (caricabile in 1,5 ore), arrivano sino a 36 ore di riproduzione musicale, 50 ore di stand-by e 4,1 ore di telefonate. Grazie alla carica rapida, questi auricolari, subito connessi una volta estratti dalla custodia, in 15 minuti di ricarica, ottengono 70 minuti di ulteriore riproduzione musicale.

I nuovi auricolari di Blackview saranno presto disponibili nello store ufficiale su Aliexpress ove saranno promozionati a 29,43 euro, con uno sconto del 70% sul prezzo finale, di 90 euro.