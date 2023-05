Blackview BV9300: ufficiale il rugged phone con metro laser o torcia

Negli scorsi giorni si è tenuta a Hong Kong l’evento Global Sources Electronics Fair 2023 che, nei giorni della sua conclusione, ha permesso di apprezzare diversi dispositivi, tra cui l’ennesimo rugged phone del brand cinese Blackview che, col nuovo BV9300, ha stupito non meno che con i passati Blackview BV9500 (10.000 mAh di batteria) e Blackview BV9800 Pro (con termocamera Flir).

Blackview BV9300 ha un telaio in metallo con viti a vista e gommature a rinforzare gli angoli per resistere al meglio e smorzare l’impatto delle cadute: ciò gli ha permesso di superare i test militari MIL-STD-810H: ovviamente, il device è anche impermeabile, come da certificazione IP68. Lo schermo del Blackview BV9300 è forato al centro in alto, all’insegna di una scelta di stile con lo ancora ai trend moderni: il pannello è un LCD IPS da 6.7 pollici con risoluzione Full HD (quindi a 2388 x 1080 pixel) e 120 Hz come refresh rate, a vantaggio di scorrimenti fluidi e di qualche sortita nel gaming.

Lateralmente, come implementazione di sicurezza, è previsto lo scanner per le impronte digitali. La sezione fotografica del Blackview BV9300 annovera una selfiecamera da ben 32 megapixel, grazie al sensore ISOCELL GD2. Sul retro, uno scudo al centro propone, in assetto totemico verticale, una dual camera. Quest’ultima è composta da un sensore principale ISOCELL JN1 da 50 megapixel e da un ultragrandangolo da 8 megapixel. Il resto dell’assetto varia da modello a modello di questo smartphone. In una variante infatti troviamo la torcia, per gli impieghi di chi lavora di notte mentre nell’altra versione troviamo un metro laser, utile per chi lavora nei cantieri che, migliorato via algoritmo ArcSoft 3.0, permette di misurare volumi, superfici e distanze.

A “motorizzare” il Blackview BV9300 è il chipset octacore MediaTek Helio G99 messo in coppia con la scheda grafica ARM Mali G57. La RAM, di tipo LPDDR4x, ammonta a 12 GB e può guadagnare fino a 9 GB extra tramite la funzione di espansione virtuale che sottrae tale ammontare allo storage, di tipo UFS 3.1, da 256 GB, che può essere espanso via microSD di max 1 TB. La batteria è un’altra cosa che stupisce di questo smartphone. Blackview BV9300 infatti ha una batteria mostruosamente grande da 15.080 mAh, con carica rapida (si fa per dire, vista la capienza) di 33W.

Il resto delle specifiche hardware contempla lo slot per microSD o una seconda il Dual SIM, il 4G, il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.0, il GPS (Glonass), il modulo NFC anche per i pagamenti, il mini-jack audio per le cuffie e la microUSB Type-C. Il sistema operativo scelto. Android 12, beneficia delle funzionalità aggiuntive, tra cui anche una desktop mode, offerte dall’interfaccia DokeOS 3.1. In termini commerciali, Blackview BV9300 in versione torcia costa 455.15 euro mentre in versione metro laser costa 475.83 euro: le prime spedizioni sono previste per questa o la prossima settimana.