Agon Pro AG344UXM: ufficiale il monitor da gaming con 170 Hz di refresh rate

A breve distanza dall’AGON PRO AG274QS, la taiwanese AOC ha annunciato un nuovo display da gaming, l’Agon Pro AG344UXM, schedulandolo per la vendita da Luglio, a un prezzo di 1.849 euro.

Il monitor da gaming Agon Pro AG344UXM ha un design piatto, con cornici esili su 3 lati, la retroilluminazione LightFX RGB (con proiezione del logo sul davanti, attraverso un foro nel piedistallo metallico, che permette una regolazione in inclinazione, rotazione ed altezza). Può essere gestito via telecomando cablato o via software G-Menu, in modo da sfruttare le opportunità del menu OSD (on screen display), come la visualizzazione del contatore di FPS, il mirino sovrapposto Dial Point, la modalità a bassa luce blu per non stancarsi durante i lunghi impieghi, la modifica della saturazione via AOC Game Color.

Il nuovo arrivato, in tema di specifiche “nude e crude”, sfrutta un pannello LCD IPS da 34 pollici, con un’estensione orizzontale sfruttabile appieno usando la modalità Picture-by-Picture. La retroilluminazione, via miniLED, assicura (Local Dimming) 1152 zone di controllo, per un contrasto molto elevato e una notevole luminosità.

Il pannello impiegato dall’Agon Pro AG344UXM è risoluto in UWQHD (3.440 x 1.440 pixel) secondo un aspect ratio a 21:9: di base, ha una profondità colore a 10-bit, vanta 1.000 nits di luminosità, assicura ampi color gamut (100% di sRGB, 99% di DCI-P3), con i gamers stuzzicati dal basso tempo di risposta, pari a 1 ms da grigio a grigio, dai 170 Hz di tempo di risposta, e dal supporto, in ottica anti shuttering e anti tearing, all’AMD FreeSync. Passando all’audio, non mancano due speaker, da 8W cadauno, predisposti per supportare il DTS Audio.

In tema di porte, oltre alla presenza di Display Port 1.4 e HDMI 2.1, nel monitor Agon Pro AG344UXM di AOC vi è un hub con 4 USB,. una USB Type-C con alimentazione a 90W utile nel caso vi si colleghi un notebook, e un modulo KVM, che permette di usare una stessa tastiera – mouse su più computer collegati allo stesso schermo.