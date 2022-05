AGON Pro AG274QZM: ufficiale il nuovo monitor da gaming premium di AOC

Ascolta questo articolo

Da sempre molto attiva nel settore gaming col brand AGON, la taiwanese AOC – fresca di lancio del monitor curvo CU34P2C – ha annunciato un nuovo monitor per videogamers (e non solo), in veste di AGON Pro AG274QZM, destinato a esordire sul mercato tra qualche giorno, a Giugno, con un prezzo di 1299.90 euro.

Privo di cornici su 3 lati, il monitor AGON Pro AG274QZM si distingue per un piedistallo con gestione dei cavi, regolabile in inclinazione, rotazione e altezza, e per la illuminazione posteriore RGB Light FX (sincronizzabile con altri device AOC AGON e capace di proiettare sulla scrivania il logo). Tecnicamente, il monitor fa uso di un pannello LCD IPS da 27 pollici, risoluto in WQHD (cioè da 2560 x 1440 pixel), con una grande cura per il realismo visivo grazie all’attenzione conferita ai colori (copertura rispettivamente del 149 e 97% sui color gamut sRGB e e DCI–P3. rappresentazione di 1.07 miliardi di colori).

Dotato di una retroilluminazione via miniLED, che mette in campo 576 zone di regolazione, il display AGON Pro AG274QZM si fregia della certificazione VESA DisplayHDR 1000, come dimostrato dalla capacità di arrivare a 1.200 nits di luminosità massima. Grazie a un trattamento anti-riflesso, che argina i riflessi e l’eccessiva luminosità ambientale, migliora anche il contrasto percepito.

Se i dati precedenti potrebbero persuadere anche i creativi e i professionisti della grafica, sicuramente attrattivi verso i gamers sono altri parametri: nello specifico, il monitor AGON Pro AG274QZM vanta un refresh rate di 240 Hz e si sincronizza alla perfezione col frame rate delle schede grafiche grazie al supporto verso la tecnologia Adaptive Sync e alla compatibilità con la tecnologia G-Sync. Non manca, poi, un tempo di risposta pari a 1 millisecondo da grigio a grigio (GtG).

In tema di porte, il monitor AGON Pro AG274QZM fa da hub, grazie alle 4 porte USB 3.2 che si prestano a collegare varie periferiche (es. mouse, tastiera) e, via switch KVM, permette di passare da una sorgente (es. pc da gioco) all’altra (pc da lavoro), mettendo sempre a disposizione lo stesso set di mouse e tastiera. La presenza di una USB Type-C, capace di erogare 65W, permette di alimentare e caricare un eventuale laptop collegato. Da segnalare, infine, che al menu OSD è possibile accedere non solo via software G-Menu o joystick, ma anche in modo più rapido tramite il controller discoidale QuickSwitch.