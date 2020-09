Adata Gaia: ufficiale il miniPC da gaming con memorie veloci XPG

Adata, azienda taiwanese focalizzata sulle memorie, mettendo a frutto i punti migliori del miniPC NUC 9 Extreme Ghost Canyon varato ad Aprile da Intel, ha allestito, per il momento a favore del mercato nipponico e statunitense, il nuovo computer compatto Gaia, brandizzandolo col proprio marchio videoludico XPG e contrassegnandolo con un suggestivo logo a teschio.

Adata XPG Gaia ha uno chassis decisamente poco ingombrante (238 × 96 × 216 mm), da 5 litri, che permette di impiegarne i servigi anche nei monolocali o negli studi di registrazione, o di trasportarlo agevolmente da un posto all’altro quando impegnati in Lan Party per match in multiplayer locale. Frontalmente, sono visibili quattro porte, tra cui due USB 3.1 di tipo A, un jack da 3.5 mm, e un lettore di veloci (SDXC UHS-II) schedine di memoria mentre, dietro, nascoste alla vista, scendono in campo un ingresso audio digitale, un secondo jack da 3.5 mm, un paio di Thunderbolt 3, un poker di USB Type-A 3.1, una HDMI 2.0a, e una coppia di RJ45 per l’Ethernet LAN sino a 1.000 Gbps.

Per i processori, si parte già in uno stato di grazia n virtù dell’Intel Core i7-9750H, un esacore (da 2.6 a 4.5 GHz in Turbo Boost), ma è disponibile anche l’opzione con l’octacore (da 2.4 a 5.0 GHz) i9-9980HK, attenzionandone i 45 W di TDP grazie alla dissipazione termica garantita dalle pareti laterali traforate.

La scheda grafica è una Intel UHD 630 integrata che, in caso di necessità, può essere affiancata da una scheda grafica dedicata, da 202 mm massimi di lunghezza mentre, in tema di memorie, sono implementati, su due banchi, 32 GB di RAM DDR4 (a 3200 MHz di banda passante, con overclock possibile grazie al profilo Intel XMP 2.0) di XPG che, nel modello specifico, ha fornito anche un hard disk a stato solido, SX8200Pro, da 2 TB, contraddistinto da velocità di lettura e scrittura sequenziali di assoluto primato (3500/3000 MB/s).

Non manca, al contrario del prezzo, ancora ignoto per il miniPC Adata XPG Gaia, un silenzioso (40 decibel) alimentatore Flex ATX che, come dimostrato dalla certificazione più prestigiosa in merito (la 80 Plus Platinum da 500W), risulta essere anche molto efficiente.