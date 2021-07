Acer Swift 1 SF114: ufficiale il nuovo laptop low cost per dad, lavoro e intrattenimento

Nata nel 2016 per offrire agli utenti buone macchine per le attività di base in ufficio quanto nello studio e nell’intrattenimento, la linea di notebook Swifti di Acer è stata aggiornata ancora una volta, in questo frangente con un’iterazione che ha fatto il suo esordio, per pressappoco 400 euro nei mercati asiatici (Singapore), sotto il nome di Acer Swift 1 (SF114).

Nel caso specifico si tratta di un portatile al limite delle dimensioni di un ultrabook (323 x 212 x 15 mm, per 1.3 kg) con un design a cuneo e una colorazione argento iridescente chiaramente riferiti ai più prestigiosi MacBook di Apple: spalancato tramite lo scalino davanti al touchpad, l’Acer Swift 1 SF114 propone un display LCD IPS FullHD da 14 pollici, rispettoso della vista (ComfyView), sormontato da una webcam che fa il paio, durante i meeting online magari via Zoom, con una coppia di speaker stereo.

Di contraltare, davanti la tastiera, sul poggiapolsi destro è presente uno scanner per la validazione delle impronte digitali, impiegabile con Windows Hello, la biometria portata in dote da Windows 10 Home (sebbene il device possa eseguire anche ChromeOS e Linux).

Sotto il telaio, un progresso del 75% a livello prestazionale è stato ottenuto, rispetto ai processori Gemini Lake, col chip quadcore (da 1.1 a 2.8 GHz in Turbo Boost) Intel Celeron N5100, realizzato a 10 nanometri, di tipo low power, il cui basso (6) valore di TDP permette al terminale (equipaggiato con una batteria da 45W a 3 celle) di arrivare a un massimo di 13 ore di autonomia. L’abbinamento con una migliorata GPU integrata Intel UHD permette di beneficiare, invece, di un miglioramento del 78% delle prestazioni grafiche: in termini di memorie, Acer Swift 1 SF114 è allestito con una sola configurazione, tra RAM LPDDR4X e storage SSD PCIe, da 4+128 GB.

Connesso a internet mediante il Wi-Fi ax/6 e magari a un mouse esterno via Bluetooth 5.0, il nuovo laptop taiwanese, degno avversario del Latitude 3120 di DELL, non si fa mancare una HDMI per connettere uno schermo esterno, e non lesina neppure in fatto di porte USB 3.2, avendone a regime ben 3, di cui però una sola Type-C.