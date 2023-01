Acer annuncia a sorpresa i nuovi monitor da gaming Nitro e Predator

Ascolta questo articolo

Nonostante si sia concluso da poco il CES 2023, il marchio taiwanese Acer ha scelto un comunicato ad hoc nelle scorse ore quale occasione per presentare una nuova coppia di monitor adatti al gaming, appartenenti rispettivamente alle serie Nitro e Predator.

Il primo prodotto, noto come Nitro XV5 (a partire da 399 euro), adopera pannelli LCD Fast IPS da 27 pollici, in un caso declinati con risoluzione a 1440P e una refresh rate a 144 Hz e, nell’altro, mentre l’altro salirà al 4K di risoluzione e a 160 Hz di frequenza di aggiornamento. Secondo il costruttore, è possibile arrivare sino a 200 Hz in overclocking, procedura che porta il tempo di risposta GtG (da grigio a grgio) a 0,5 ms (millisecondi). Non manca, per evitare il tearing delle immagini il supporto all’AMD FreeSync Premium. La precisione del colore è elevata, come da Delta E<2 mentre, grazie a un rivenditore, si apprende che possano esservi “una luminosità di 350 nit o una luminosità di picco di 400 nit, una superficie dello schermo opaca e una rappresentazione del 90 percento dello spazio colore DCI-P3″. Lato audio, vi sono due altoparlanti stereo da 3 watt.

Il supporto alla connettività HDMI 2.1 va a vantaggio delle nuove console Xbox X e PS5, potendo ricevere segnali in 4K a 120 Hz mentre l’hub USB annovera una Type-C per caricare notebook e smartphone sino a 65 watt di potenza e lo switch KVM per gestire due computer attraverso lo stesso set di tastiera e mouse. Alla dotazione tecnica del monitor Acer Nitro XV5 fanno riferimento anche un supporto regolabile in altezza e l’aggancio VESA 75 x 75 mm.

Acer Predator X32FP (quasi 1.700 euro) adopera invece un pannello LCD IPS da 31,5 pollici con risoluzione 4K UHD a 3.840 x 2.160 pixel. La retroilluminazione a LED avviene tramite 576 zone di controllo, assicurando una luminosità di 1200 cd/m² che gli vale la certificazione VESA DisplayHDR1000. Altri parametri, come la precisione del colore Delta E <1 e la copertura dello spazio colore Adobe RGB al 99%, gli valgono certo le attenzioni degli editor di video e foto ma il prodotto non viene meno alla sua vocazione per il gaming.

In tal senso vi sono il supporto all’AMD FreeSync Premium, un refresh rate da 160 Hz e un tempo di risposta da 0,7 ms. A contribuire al coinvolgimento contribuiscono due speaker stereo da 7 watt. In favore di tutte le categorie sono poi presenti tecnologie a tutela della vista, come ComfyView, Flickerless, Low Dimming, BlueLightShield, e un supporto regolabile in rotazione, inclinazione e altezza. Altra versatilità giunge poi dallo switch KVM. La scheda tecnica riporta la presenza di una Display Port, di quattro HDMI 2.1 (con segnale sino al 4K a 120 Hz), di una USB Type-C con carica a 90 W, di un’uscita audio e di un hub USB in cui operano quattro USB 3.0 e una Type-B.