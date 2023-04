Acer aggiorna il notebook Aspire Vero 15: ecco con quali specifiche

Acer, reduce di recente dal lancio di nuovi prodotti, ha annunciato il nuovo portatile Aspire Vero 15 (AV15-53P) particolarmente attento all’ambiente, riducendo i consumi, aumentando il suo ciclo di vita, e riducendo la sua impronta di CO2.

Aspire Vero 15 (AV15-53P) arriva in una confezione in cartone riciclato al 90% e carta riciclata al 100% che può essere usato anche come supporto ergonomico. Lo chassis, per realizzare il quale si sono avuti il 30% in meno di emissioni di CO2, impiega ora il 40% di plastica di riciclo che viene usata al 50% anche per l’involucro dell’alimentatore e per i copritasti. Inoltre, sullo chassis ci sono meno composti organici volatili, e mancano le vernici: il touchpad OceanGlass è fatto in plastica di riciclo dagli scarti degli oceani e sono impiegate viti standardizzate per un miglior riciclo a fine vita e una più facile manutenzione.

Il notebook Aspire Vero 15 ha un display LCD da 15.6 pollici con risoluzione Full HD, 100% di copertura sullo spazio colore sRGB e rapporto panoramico a 16:9. La webcam QHD a 1440p migliora la qualità delle videoconferenze grazie alle tecnologie proprietarie PurifiedView e. con intelligenza artificiale per cancellare i rumori di sottofondo, PurifiedVoice.

A gestire le prestazioni ci sono chipset Intel di 13a gen coadiuvati da schede grafiche integrate Intel Iris Xe: la RAM LPDDR5 arriva sino a 16 GB mentre lo storage SSD M.2 si spinge fino a 1 TB. La batteria, a carica rapida e dalla grande autonomia stante la certificazione Intel EVO, può essere gestita dalla suite VeroSense di Acer, che permette di bilanciare consumi energetici, durata della batteria, e prestazioni, secondo quattro preset.

Predisposto per il Wi-Fi 6E, il notebook Acer Aspire 15 ha diverse porte, tra cui un jack audio, un paio di Thunderbolt 4/USB Type-C, altrettante USB3.2 Gen Type-A, l’ingresso per l’alimentazione DC e una HDMI 2.1. Questo terminale, animato da Windows 11, arriva in Italia a Maggio, principiando da 899 euro.