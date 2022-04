3D AnkerMake M5: ufficiale la stampante ultraveloce e low cost di Anker

Nota ai più per i suoi ottimi accessori per smartphone, tra cui caricatori e powerbank, la cinese Anker da tempo ha espanso il suo portafoglio prodotti anche ai proiettori, tramite il sotto marchio Nebula che, al CES 2022, ha mostrato il nuovo 4K Cosmos Laser, poi finanziato tramite il crowdfunding di Kickstarter ove, ora, ha fatto il suo esordio un nuovo progetto, sostanziatosi nella prima stampante laser, economica ed ultraveloce, del produttore asiatico.

3D AnkerMake M5, questo il nome della stampante in questione, poggia – per questioni di stabilità – su una base in lega di alluminio e adotta, per agevolare nel rimuovere le creazioni ottenute, un piano di stampa magnetico: una volta spacchettato, il sistema di stampa in questione si monta facilmente in circa in quarto d’ora, essendo costituito da 2 parti, con annesso fissaggio di appena 8 viti e collegamento finale di due cavi USB Type-C.

Entrando in funzione, la 3D AnkerMake M5 opera su un volume di stampa pari a 235 x 235 x 250 mm in cui mette in campo un sistema di livellamento automatico a 49 punti: non mancano i meccanismi di sicurezza, col terminale che è provvisto – per i casi di interruzione – di un sistema di ripristino automatico e con un sistema che attenzione il processo produttivo per rilevare l’eventuale rottura del filamento in estrusione.

Il punto forte della stampante 3D AnkerMake M5 è senza dubbio la velocità operative, 5 volte superiore alla media delle altre stampanti 3D, essendo calibrata in fabbrica per operare abitualmente a 250 ml al secondo: controllabile via PC o anche via companion app, la nuova arrivata può ricevere nei suoi 8 GB di memoria i contenuti da stampare, di cui interpreterà da sola le istruzioni, sia mediante il Wi-Fi, via cloud da remoto. Dulcis in fundo, una webcam in grado di riprendere a 1080p@30fps permetterà di seguire il processo di stampaggio, come pure di realizzare suggestivi timelapse da condividere magari suoi social.

Ormai superata più che abbondantemente la quota necessaria a riscontrare l’interesse del pubblico e ad avviare la produzione, la stampante 3D AnkerMake M5 Anker può essere acquistata partendo da pressappoco 450 euro, con spedizioni previste anche per l’Italia (senza alcun costo aggiuntivo), e prime consegne schedulate per il Novembre di quest’anno.