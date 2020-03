360 SE5 Plus: in pre-ordine lo smartwatch per il parental control dei bambini

Qihoo 360, azienda cinese esperta in sicurezza digitale, dopo lo smartwatch destinato al monitoraggio degli anziani, ha annunciato un nuovo wearable, il 360 SE5 Plus che, pur molto completo, è – invece – destinato al parental control verso gli utenti più piccoli.

360 SE5 Plus ha un telaio squadrato, in stile Apple Watch, redatto nelle colorazioni blu zaffiro e rosa corallo, impermeabile IPX8: il tettuccio presenta un display da 1.3 pollici, risoluto a 240 per 240 pixel, a colori, sensibile al tocco. Sul lato sinistro vi è lo slot per inserire la nanoSIM 4G, mentre a destra vi è il pulsante programmabile che può lanciare un SOS con tanto di coordinate: il cinturino, in tinta scura, tranne la fibbia, in tono col colore di riferimento del modello scelto, è in morbido silicone anallergico alimentare.

Il nuovo wearable per bambini ha anche un microfono, per le chiamate in HD o per consentire ai genitori l’ascolto e la registrazione ambientale, ed una fotocamera frontale, per le videochiamate o le riprese, da parte dei genitori, sempre a distanza. Grazie alla connettività ed all’AI, settato uno o più perimetri protetti (ciascuno da 300 a 1.000 metri), il tutore adulto potrà essere pre-avvertito (via companion app per Android e iOS) qualora il pargolo se ne allontani, e la posizione dello stesso verrà sempre tracciata con notevole precisione.

Ovviamente, visto il target d’uso, nello smartwatch 360 SE5 Plus non mancano contenuti quali filastrocche, giochi, etc, di carattere didattico e per lo studio, oltre a un filtro per le chiamate dagli utenti non in rubrica: tra le feature del nuovo smartwatch per bambini, realizzato da Qihoo, figura anche un sistema di pagamenti via scansione del codice QR, che evita ai bambini di doversi portare dietro del danaro.

Dotato di una batteria da 800 mAh, bastevole per 2 o 3 giorni di attività, con carica via dock tramite i pin magnetici sul dorso, il nuovo smartwatch 360 SE5 Plus può essere pre-ordinato su T-Mall a circa 32 euro (249 yuan), col prezzo finale fissato – però – a pressappoco 38 euro (299 yuan).