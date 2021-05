Zorzi risponde alle critiche sulla sua presunta relazione con Tommaso Stanzani

Nonostante le smentite di Tommaso Zorzi, le ultime fotografie in cui viene immortalato con il ballerino di “Amici” Tommaso Stanzani sembrano presagire una possibile relazione tra i due. In queste ore però al ragazzo si avvicina anche Mariano Catanzaro, ex tronista e corteggiatore di “Uomini e Donne”, ove rivela in una intervista radiofonica di essere molto preso da lui.

Intanto, in seguito alle numerosi voci sui suoi presunti flirt, Tommaso Zorzi con delle vecchie storie su Instagram ha voluto affermare di non essere interessato di mettere in piazza la sua vita privata e che quando ci sarà qualche novità da svelare sarà lui il primo a farlo ai fan.

Le ultime critiche e la risposta di Tommaso Zorzi

La sua presunta relazione con Tommaso Stanzani però non viene vista bene da tutti, siccome l’influencer non è esente dalle polemiche. Le critiche sono piovute soprattutto sulla differenza di età, siccome l’opinionista de “L’isola dei famosi” ha 26 anni, mentre il ballerino di “Amici” ne ha compiuti da poco 19.

Il tutto parte in un post pubblicato su Instagram dalla pagina “Biccy“, in cui viene pubblicato un video di Tommaso Stanzani che balla sulle note di “Boca”, il nuovo singolo di Gaia, scrivendo successivamente in didascalia: “Tagga un fan di Tommaso Stanzani, inizio io: Tommaso Zorzi“. Qui Zorzi però sbotta e lancia subito un attacco: “Se rompere il c***o fosse retribuito, l’Italia avrebbe il PIL di Montecarlo”.

Dopo un breve botta a risposta su Twitter con una sua fan, Tommaso Zorzi ha voluto fare una storia su Instagram chiarendo nuovamente la sua posizione: “Capisco che l’interesse nei confronti delle storie sentimentali sia alto, ma arrivare a disseminare odio verso le mie frequentazioni, vere o presunte, è inaccettabile. Vivere il proprio privato esente dallo scrutinio del pubblico credo sia un diritto di tutti”.