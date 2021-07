Zorzi-Oppini, amicizia al capolinea? Parla Francesco

Cosa ne pensa l’autore

Tonia Sarracino - Personalmente credo che per essere amici non è necessario vedersi sempre e con ogni probabilità, ciò è quanto sta accadendo a Oppini e Zorzi. Francesco ha fatto bene a intervenire e spiegare come stanno realmente le cose, in modo da non alimentare ancora false voci. Dunque, la loro amicizia non ha subito lesioni.