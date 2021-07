Zorzi-Oppini, amicizia al capolinea: il gesto estremo di Tommy e l’intervento di Stefania Orlando

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono conosciuti durante l’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”. Tra i due è subito nata una sintonia che li ha portati a stringere un legame di amicizia profondo e sincero. Erano inseparabili, tanto che quando Oppini abbandonò il gioco dopo aver saputo del prolungamento dello stesso, Tommy stette malissimo. Ad un certo punto credette addirittura di essersi innamorati di Francesco.

Una volta fuori, la loro amicizia si è consolidata sempre più. Adesso però un po’ di maretta sembra esserci. Nelle ultime settimane si sono rincorse voci di una lite tra l’influencer e il figlio di Alba Parietti. Oppini è intervenuto qualche giorno fa per smentire la cosa, ma nelle ultime ore qualcosa sembra essere cambiato nuovamente. Tommy ha compiuto un gesto forte di questi tempi, smettendo di seguire Francesco su Instagram.

Questo è sicuramente un segnale chiaro, che ha innescato un campanellino di allarme nei numerosi fan della coppia. Su Twitter, una fan di Francesco ha iniziato ad attaccare Zorzi, il quale le ha risposto per le rime di fatto confermando l’allontanamento da Oppini. “Credo che dopo le recenti uscite di poco gusto e le carnevalate di questa sera ognuno può gentilmente continuare per la propria strada. A presto!“, queste le parole dell’influencer.

Gli scontri social non sono di certo mancati e se da un lato c’è chi attacca Zorzi, dall’altro troviamo i detrattori di Oppini. Come se non bastasse, in questo grosso polverone ci si è infilata anche Stefania Orlando. La conduttrice, che con i due ha vissuto l’esperienza del GF legando tantissimo con entrambi, ha fatto una battuta sulla presunta lite.

“Comunque anch’io ho voglia di unfolloware qualcuno” ha scritto la Stefania su Twitter. Ovviamente la cosa ha scatenato la reazione del web e la Orlando ha così deciso di intervenire per chiarire la propria posizione. L’ex gieffina ha spiegato che non vuole essere messa in mezzo a una situazione che non le appartiene, defilandosi nell’immediato. Sicuramente la questione è intricata e chissà che uno o entrambi i diretti interessati non decidano di intervenire e spiegare come stanno le cose.