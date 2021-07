Zorzi e Stanzani: nella loro storia c’è lo zampino di Maria De Filippi

Tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani è amore. Il vincitore del “Grande Fratello Vip” e il ballerino di “Amici”, non si nascondono più. Al contrario hanno ufficializzato la loro relazione vivendola alla luce del sole. Più felici e sereni che mai, stanno infiammando questa calda e torrida estate. Tra tintarella e bagni al mare, i due sono ormai la coppia del momento.

Il settimanale “Chi” ha scavato a fondo nella coppia e li ha immortalati in vacanza, in Puglia. Le foto dei baci sono già circolate e adesso, qualche dettaglio in più è emerso. Nella nascita della relazione tra l’influencer e il ballerino vi è stato lo zampino di Maria De Filippi. Andando con ordine, dopo l’esperienza al GF Vip, nei sabato sera liberi Zorzi ha guardato “Amici” e lì ha notato Stanzani.

Un suo Twitter ironico è stato eloquente: “Maria, ti devo parlare“. Si potrebbe pensare che si trattasse solo di un gioco e invece così non è stato perché il colloquio tra la De Filippi e Zorzi c’è stato per davvero. Maria e Tommaso si sono incontrati, loro che si sono conosciuti nella casa del GF Vip, quando Tommaso era concorrente e Queen Mary ospite.

Lui all’epoca aveva espresso il suo più grande desiderio, ovvero quello di lavorare con lei e anche se non lo ha fatto comunque ha potuto contare sul suo aiuto. L’incontro tra i due è avvenuto nei pressi dello studio di “Amici”, proprio quando Stanzani era ancora concorrente. “L’influencer ha incontrato la De Filippi per una chiacchiera e un caffè post GF Vip: la conduttrice ha portato Zorzi a vedere la nuova scenografia di Amici. In quel momento Stanzani stava facendo le prove con gli altri ragazzi del talent show ed è stata lì che è nata, scattata, esplosa l’attrazione“, questo si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Dunque la De Filippi ci avrebbe indirettamente messo lo zampino o forse così non è stato? Galeotto fu lo studio di “Amici” dove è avvenuto il primo sguardo tra i due Tommaso. Da quel momento è arrivato il contatto su Instagram, il primo incontro fino ad oggi che i due fanno ormai coppia fissa, tanto che Zorzi ha seguito Stanzani in Puglia per lavoro.