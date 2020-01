Zayn Malik e Gigi Hadid: ufficiale il ritorno di fiamma

Il 12 gennaio è arrivata la conferma: Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati ufficialmente insieme. In occasione del 27° compleano del cantante i due si sono rimostrati insieme per le strade di New York, insieme alla sorella di lei, la modella Bella Hadid e insieme a Dua Lipa, la cantante fidanzata di Anwar Hadid, fratello minore di Gigi e Bella.

Zain Javadd Malik, noto come Zayn è un cantante britannico diventato noto al grande pubblico come membro della boy band formatasi ad X Factor Uk, i One Direction. Il cantante ha deciso di lasciare la band il 25 marzo 2015 per intrapendere la carriera da solista.

Ha all’attivo pubblicato 4 album come membro degli One Direction che sono “Up All Night”, “Take Me Home”, “Midnight Memories” e “Four”, mentre come solista ha esordito con l’album “Mind of Mine”, pubblicato nel 2016 seguito da “Icarus Falls” nel 2018. Gigi Hadid é una modella statunitense, figlia dell’ex modella olandese Yolanda Hadid, nata van den Herik e del magnate immobiliare Mohammed Hadid.

Nel corso della sua carriera ha sfilato per marchi importanti come Versace, Fendi , Marc Jacobs, Chanel, Jean Paul Gaultier, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Jeremy Scott, Tom Ford, Anna Sui, Dolce & Gabbana, Moschino, Max Mara, Emilio Pucci, Balmain e H&M.

I due si sono incontrati la prima volta sul set del videoclip di Pillowtalk, singolo di esordio come solista di Zayn e si sono poi fidanzati nel 2015; dopo quasi tre anni di relazione avevano annuciato, a marzo 2018, la fine della relazione, cosa che però si era rivelata più una pausa, visto che poi alcune settimane dopo erano stati rivisti insieme. I due però si sono lasciati nuovamente a fine 2018, anche se il cantante appariva ancora molto innamorato, tanto da definire la Hadid “la donna più meravigliosa che abbia mai conosciuto”.