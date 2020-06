Zach Roerig, l’attore di "The Vampire Diaries" è stato arrestato

L’attore statunitense Zach Roerig si è reso protagonista di uno spiacevole evento lo scorso 25 maggio, nel giorno del Memorial Day, giorno in cui negli Stati Uniti d’America si commemorano e si rende omaggio ai soldati americani caduti in tutte le guerre.

Secondo il portale scandalistico TMZ, che ha riportato l’accaduto, l’attore sarebbe stato fermato dalla polizia a Montpellier, sua cittadina d’origine situata nello Stato dell’Ohio, mentre viaggiava con la propria auto che era però sprovvista della targa anteriore.

L’attore al momento del fermo era visibilmente ubriaco, motivo per il quale sono scattate le manette. Come riporta Tmz l’attore è stato fatto scendere dall’auto ed è stato sottoposto a test specifici per comprovare lo stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol. L’attore durante il fermo avrebbe anche fatto dichiarazioni sconnesse e grottesche come “Tutto questo è molto difficile. Non posso farlo se sono fott***”, o anche “Se non posso prendermi una birra”.

L’attore è famoso per aver interpretato per otto stagioni (dal 10 settembre 2009 al 10 marzo 2017 per un totale di 171 episodi) l’umano Matt Donovan nella serie tv di Julie Plec, trasmessa dal canale statunitense The CW, The Vampire Diaries; il personaggio è apparso anche in un episodio di The Originals, primo spin-off della serie sempre in onda sulla CW, incentrato sulla famiglia Mikaleson, i vampiri originali, ed è tornato anche in Legacies, spin-off di The Originals che ha per protagonista Hope Mikaelson ed una nuova generazione di esseri sovrannaturali.

TMZ ha poi insinuato che questo spiacevole evento non sia un caso isolato in quanto dopo aver lasciato il set di TVD, grazie al quale ha guadagnato un discreto successo mondiale, l’attore non abbia passato un periodo facile, il progetto a cui aveva partecipato è stato cancellato dopo una sola stagione, e che sia incline a bere.