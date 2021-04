Zac Efron torna single, finita la storia con Vanessa Valladares

Per la gioia di migliaia di fan di tutto il mondo, sembra che Zac Efron sia di nuovo single. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, sembra infatti che l’attore 33enne si sia lasciato dalla modella 25enne Vanessa Valladares. I due si erano conosciuti per caso in una caffetteria dove la modella lavorava come cameriera.

Dopo l’incontro fortuito presso il General Store & Café di Byron Bay avvenuto la scorsa estate, i due erano diventati inseparabili, trascorrendo insieme quasi ogni momento degli ultimi 10 mesi. Sembra invece che l’amore tra i due sia adesso finito, secondo quanto pubblicato martedì sul tabloid, che non cita un motivo particolare per la fine della loro storia.

La Valladares ha trascorso gli ultimi mesi a fianco di Zac durante i suoi viaggi per lavoro in diverse zone dell’Australia, paese nel quale l’attore americano si è ormai trasferito in pianta stabile. Le ultime foto scattate dai paparazzi alla coppia risalgono a fine marzo, quando sono stati ritratti all’aeroporto di Sydney nel viaggio di ritorno da Melbourne, dove Zac sta girando la serie di Netflix “Byron Baes”.

Vanessa è stata costantemente presente nelle location dove il progetto è stato girato, con la sua ultima comparsa nel set che risale al primo aprile. Secondo alcuni tabloid australiani, sembra che Zac stesse cercando di orchestrare un ruolo per la Valladares nella serie di Netflix, descritta come una “Docu-soap”, convinto di volerla rendere la stella dello show.

Diventato famoso da adolescente grazie al ruolo nei film di “High School Musical“, Zac è riuscito a continuare la carriera in età adulta grazie a film come “The Greatest Showman”, “Baywatch”, “Nonno scatenato” e “Ted Bundy – Fascino criminale”. Nel suo passato la rottura con un’altra Vanessa: dal 2005 al 2010 Zac ha infatti avuto una relazione con la co-star di “High School Musical” Vanessa Hudgens.