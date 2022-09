Zac Efron spiega cosa è successo alla sua faccia, che divenne virale lo scorso anno

Ascolta questo articolo

Zac Efron ha finalmente commentato le voci riguardo il suo aspetto, che circolavano dallo scorso anni, quando una sua immagine che lo mostrava con un aspetto diverso è diventata virale sul web. All’epoca i fan dell’attore 34enne avevano ipotizzato che l’attore potesse essersi sottoposto ad un intervento di chirurgia plastica.

Oggi Efron si è espresso sule molteplici voci che sono circolate, spiegando anche come ha scoperto della loro esistenza. Nell’aprile del 2021, Zac è apparso in un video musicale dedicato alla Giornata della Terra organizzato dal divulgatore scientifico, conduttore televisivo e ingegnere americano Bill Nye.

Nel filmato, Efron era comparso solo per pochi secondi, ma i fan non hanno potuto fare a meno di notare che la linea della sua mascella sembrava decisamente diversa rispetto al suo aspetto abituale. A più di un anno dalla diffusione del fermo immagine, la star di “High School Musical” ha finalmente spiegato il motivo del cambiamento.

In una intervista con la rivista “Men’s Health”, l’attore ha spiegato di essersi “frantumato la mascella“. La star ha detto che stava correndo in casa con i calzini, ed è scivolato, sbattendo il mento contro una fontana di granito. Zac è svenuto per il dolore, e quando è rinvenuto, l’osso mandibolare gli pendeva dal viso.

Efron ha quindi spiegato che il motivo per cui il suo viso sembra diverso è per via dei suoi muscoli masseteri, muscoli masticatori fusiformi sulle guance, che hanno compensato eccessivamente a causa del suo infortunio. “I masseteri sono semplicemente cresciuti, sono diventati molto, molto grandi“. È stata la madre dell’attore di “Baywatch” a dirgli che sul web si vociferava che si fosse sottoposto ad un intervento di chirurgia plastica. “Se dessi così tanto peso a quello che le persone pensano di me come loro pensano che io faccia, non potrei fare questo lavoro“, ha commentato.