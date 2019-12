Zac Efron in fin di vita a causa di una seria infezione

Per la serie “Anche i ricchi piangono”, di recente si è diffusa la notizia che il noto attore Hollywoodiano Zac Efron, ha combattuto tra la vita e la morte, a causa di una potente infezione contratta dal ragazzo. In molti conoscono il personaggio di Zac Efron, molto famoso soprattutto dalle ragazzine; il famoso attore è divenuto popolare dal suo esordio nel cast dello spettacolo musicale targato Disney, High School Musical.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, e quel ragazzino è divenuto un vero uomo, un professionista sotto ogni punto di vista; molte sono state le pellicole che hanno visto come protagonista l’attore, nonostante la sua giovane età. Nonostante tutto però, Zac è sempre pronto all’avventura, per affrontare nuove sfide.

E proprio l’avventura che questa volta lo ha tradito; l’attore infatti ha partecipato a un reality show della durata di 1 mese, dove venivano messe alla prova le sue doti di sopravvivenza, in un isola della Papua Nuova Guinea. Il programma in questione si chiama “Killing Zac Efron“, e pare che mai nessun titolo fu più azzeccato, dato che l’attore ha contratto, trascorrendo i giorni sull’isola, una violenta infezione di tifo, che lo ha visto davvero in pericolo di vita.

Repentini sono stati i soccorsi, che lo hanno subito trasportato all’ospedale di Brisbane in Australia, e una volta stabilizzato è stato poi portato all’ospedale di guerra St. Andrews a Spring Hill, continuando poi il suo calvario negli Stati Uniti. Per ora sembra stabile e fuori pericolo, ma non ancora guarito.

Ad oggi Efron risiede a casa, dove continuerà la sua convalescenza; grande è stata la paura per i suoi fan, che gli hanno dato sempre la giusta carica per superare questo spiacevole episodio. Lo stesso attore, all’inizio della sua avventura di sopravvivenza, non aveva idea dei reali pericoli che avrebbe comportato vivere un mese su un’isola deserta, infatti prima della sua partenza aveva scritto: “Sono entusiasta di esplorare territori che non sono nelle mappe e vivere avventure inaspettate“, inconsapevole del pericolo a cui stava andando incontro.