Ylenia Carrisi: la notizia choc è arrivata in questi minuti. "È stata ricoverata"

Ascolta questo articolo

Al Bano e Romina Power, con la loro lunga storia d’amore, sono stati ritenuti per tantisimi anni come una delle coppie più solide del mondo musicale e dello spettacolo italiano.

Il loro sembrava un matrimonio destinato a durare in eterno; l’incontro di 2 mondi completamente differenti: lui, nato in una famiglia di contadini a Cellino San Marco; lei figla della star di Hollywood Tyron Power.

Cosa sta accadendo

Dopo 29 anni di matrimonio e 4 figli, i due artisti si sono detti addio sentimentalmente ma non sotto l’aspetto lavorativo, dato che il loro sodalizio musicale dura da più di 30 anni, con tantissimi successi, cantati in tutto il mondo e tantissimi fan speranzosi che possano ritornare finalmente insieme. Si, perché la loro è sempre stata una coppia amatissima.

Come noto, Al Bano e Romina sono stati insieme dal 1970 al 1999 e hanno avuto 4 figli. E’ di Ylenia che voglio parlarvi perché la loro stupenda primogenita; una ragazza dai meravigliosi occhi azzurro cielo, è scomparsa misteriosamente nel 1993. All’epoca dei fatti, Ylenia, appassionata di scrittura, con solo uno zaino addosso, un’agenda su cui prendere appunti e una penna, decise di fare un viaggio da sola per mettere su un libro sui musicisti e sui clochard del Belize.

Quello di Ylenia è rimasto un mistero per molti anni, fino a chiudersi con una sentenza del Tribunale di Brindisi, che ha dichiarato la morte presunta della ragazza, scomparsa il 31 dicembre del 1993. Fu il fratello Yari, recatosi s New Orleans per le festività natalizie per farle una sorpresa a non trovarla più. Dopo quasi 20 anni di ricerche, il caso sembrava chiuso. Da allora mentre per Al Bano la figlia è morta, Romina non ha mai perso le speranze di poterla riabbracciare. Secondo quanto riportato sul sito siciliananotizie.com e su diverse altre testate, una segnalazione, giunta proprio in queste ore, potrebbe riaccendere la speranza che Ylenia sia viva.

Secondo la segnalazione, di cui andrà accertata la veridicità, per non alimentare inutili aspettative, la ragazza sarebbe ricoverata in una clinica Svizzera per via della perdita della memoria, non ricordando niente del suo passato. In passato, proprio a detta del cantante, numerose sono state le piste e le segnalazioni che si sono rivelate infondate, tra cui quella di un vicino che avrebbe affermato di averla vista, nel giardino di casa, con una larga camicia bianca ed i capelli legati. Ecco perchè questa clamorosa rivelazione è oggi oggetto di accertamento da parte degli investigatori.