Ylenia Carrisi è viva, ecco dove si trova e cosa fa per vivere: la notizia bomba dalla stampa tedesca

In Italia, ma anche nel mondo intero, le persone conoscono il cantante italiano Al Bano Carrisi. Quest’anno l’artista è balzato agli onori della cronaca per essere stato escluso dal Festival di Sanremo 2022, circostanza che lo ha fatto rimanere davvero molto male, ma che comunque ha accettato rispettando la decisione della direzione artistica. Nonostante la sua esclusione da Sanremo il cantante continua ad appassionare milioni di italiani.

Tra l’altro proprio negli scorsi mesi l’artista ha attraversato un periodo certamente non facile dopo aver scoperto alcuni furti nei suoi vigneti. Infatti alcuni malviventi hanno portato via circa 200 pali in ottone. Come si sa c’è un dolore che la famiglia Carrisi non riesce a superare del tutto, ed è quello per la scomparsa della figlia Ylenia, sparita misteriosamente il 6 gennaio 1994. Da quel momento la famiglia non ha mai smesso di cercarla, ma ci sarebbero novità sul suo conto.

Le novità su Ylenia

Secondo alcune notizie diffuse in queste settimane ci sarebbero delle novità sulla figlia di Al Bano Carrisi, novità che la famiglia Carrisi starebbe anche valutando. Ylenia Carrisi sarebbe infatti stata avvistata a Berlino, capitale della Germania, dove si troverebbe sotto un nome diverso, quindi un’altra idendità.

A rivelare la notizia era stato già alcune settimane fa il giornale tedesco Neue Blatt che avrebbe interpellato due veggenti i quali avrebbero confermato la notizia che Ylenia si troverebbe proprio in Germania. La donna scomparve misteriosamente mentre si trovava a New Orleans, pochi giorni dopo il Capodanno del 1994.

Marie e Lilo von Kiesenwetterlo, questi i nomi dei due veggenti, hanno dichiarato che nella metropoli tedesca Ylenia condurrebbe una vita anonima e che in America avrebbe avuto dei seri problemi con la droga. Infatti, la stessa Romina, in una recente intervista ha affermato di quanto sia maledetta la città di New Orleans. Vedremo se la notizia in questione corrisponda a verità.