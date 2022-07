Ylenia Carrisi è viva, è sposata ed ha due figli, la notizia choc in diretta Tv: cos’hanno scoperto

Ascolta questo articolo

Spuntano clamorose rivelazioni in una tv spagnola, dove i media sono tornati a parlare della misteriora scomparsa di Ylenia Carrisi, vista l’ultima volta a New Orleans nel lontano 1994. Se Al Bano è ormai convinto della morte della figlia, tanto da aver presentato nel 2013 istanza di dichiarazione di morte presunta, l’ex moglie Romina Power non si da ancora per vinta.

Sui social manda ancora struggenti appelli alla figlia, in cui afferma con il cuore in mano di aspettarla ancora a braccia aperte. In Italia il caso è ormai passato sotto silenzio da diverso tempo, i media nostrani sono ormai convinti che non ci sia più nulla da indagare. All’estero, invece, periodicamente se ne torna a parlare con nuovi indiscrezioni più o meno fondate: ecco le ultime novità.

La notizia choc

Proviene dalla Spagna l’ultima clamorosa indiscrezione sul caso di Ylenia Carrisi, scomparsa nel suo ultimo viaggio in America a fine dicembre del 1993. L’ultimo contatto con la famiglia la 23enne lo ebbe il 1°gennaio del 1994, dopo di che il buio assoluto. Tra le piste più accreditate in merito a questa scomparsa, c’è la controversa conoscenza con Alexander Masakela, il trombettista con precedenti di droga e molestie con la quale Ylenia aveva intrapreso un’amicizia.

Ad avallare questa ipotesi c’è soprattutto la madre Romina Power, convinta che questo fantomatico guro l’avesse drogata e fatta entrare in una tratta delle bianche. Ad ogni modo la verità non si è mai scoperta, nè tantomeno il corpo della primogenita di Al Bano è stato mai ritrovato. Il caso è tornato alla ribalta in Spagna, dove la trasmissione Salvame avrebbe diffuso una nuova ipotesi piuttosto ardita: in sostanza Ylenia Carrisi si sarebbe sposata e vivrebbe a Santo Domingo con 2 figli e il marito Alexander Suero Alvares.

Purtroppo si è scoperto ben presto come tutta questa storia fosse in realtà tutta una montatura, creata ad arte dalla giornalista Lydia Lozano, da anni interessata alla vicenda. Quest’ultima avrebbe utilizzato una testimonianza di un certo Riccardo Zucchi, che si è scoperto poi aver frequentato la famiglia Carrisi. Alla fine la giornalista è stata cacciata via molto bruscamente dalla trasmissione.