"Ylenia Carrisi è in Russia insieme a Yari". Il post improvviso sui social

In Italia, ma anche nel mondo intero, le persone conoscono il cantante italiano Al Bano Carrisi. Quest’anno l’artista è balzato agli onori della cronaca per essere stato escluso dal Festival di Sanremo 2022, circostanza che lo ha fatto rimanere davvero molto male, ma che comunque ha accettato rispettando la decisione della direzione artistica. Nonostante la sua esclusione da Sanremo il cantante continua ad appassionare milioni di italiani.

Tra l’altro proprio negli scorsi mesi l’artista ha attraversato un periodo certamente non facile dopo aver scoperto alcuni furti nei suoi vigneti. Infatti alcuni malviventi hanno portato via circa 200 pali in ottone. Come si sa c’è un dolore che la famiglia Carrisi non riesce a superare del tutto, ed è quello per la scomparsa della figlia Ylenia, sparita misteriosamente il 6 gennaio 1994. Da quel momento la famiglia non ha mai smesso di cercarla, ma ci sarebbero novità sul suo conto. Secondo alcune notizie diffuse in queste settimane ci sarebbero delle novità sulla figlia di Al Bano Carrisi.

Ylenia è viva

Sono molte le persone che credono come Ylenia Carrisi sia ancora viva. In questi mesi sono circolate numerose indiscrezioni sul suo conto, indiscrezioni che la famiglia Carrisi ha valutato attentamente. Nella tenuta di Cellino San Marco (Brindisi) il cantante continua a fare la propria vita, pensando comunque sempre a quella figlia mai più ritrovata.

Come si sa Al Bano ha anche un figlio, Yari, avuto da Romina Power, con la quale il cantante si è separato proprio in quei tremendi anni dopo la scomparsa della figlia. Alcuni giorni addietro Yari ha pubblicato una foto sui social network che ha fatto molto discutere, scatenando l’apprensione dei fan.

Nella foto in questione si vede Yari ritratto assieme a tutta la famiglia, con le sorelle Ylenia e Cristel, e i suoi genitori. Manca solo Romina Jr perché non allora non era ancora nata. Una foto che ha fatto commuovere tutti e che è stata scattata a Mosca, in Russia, Paese dove spesso Al Bano e Romina hanno tenuto dei concerti.