"X Factor", Emma Marrone nuovo giudice: la reazione di Maria De Filippi

Emma Marrone è una delle cantanti più amate e apprezzate nel panorama canoro italiano. Emma ha partecipato e vinto la nona edizione del talent show “Amici” ed è proprio lì che ha preso il via la sua carriera, arricchita di successi che l’hanno portata a vincere diversi dischi d’oro e a trionfare al Festival di Sanremo, con il brano “Non è l’inferno“.

Indubbiamente Emma, deve tutto a Maria De Filippi, suo pigmalione e soprattutto sua grande amica. Tra le due il rapporto è intenso e speciale ancora oggi e proprio in uno dei momenti più delicati per la vita di Emma, la ricomparsa del tumore, Queen Mary le è stata molto vicina. Per fortuna adesso quel momento è superato e la Marrone guarda al futuro.

E proprio il futuro si tinge di “X Factor“, difatti la cantante vestirà i panni di giudice nella prossima edizione del talent canoro che va in onda su Sky. Emma affiancherà Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton, in questa avventura che per la prima volta la vede in vesti inedite. Ospite di Alessandro Cattelan a “EPCC“, Emma non ha nascosto il proprio entusiasmo per questa nuova esperienza che si appresta a vivere.

E proprio sulla nuova sfida televisiva, la Marrone ha raccontato come ha reagito Maria De Filippi: “Penso di averlo detto prima a Maria e poi a mia mamma, lei era molto contenta e orgogliosissima, perché comunque mi ha scoperto, ha visto tutta la strada che ho fatto, quindi quando le ho detto “Guarda, c’è questa possibilità forse di fare X Factor”, ho visto veramente l’orgoglio“.

Insomma la reazione della De Filippi è stata assolutamente positiva, anzi come ha sottolineato Emma, è stata la reazione di una donna orgogliosa della propria pupilla. D’altronde, il fatto che la cantante abbia prima informato Queen Mary e poi sua madre di questa nuova opportunità, la dice lunga sul legame che intercorre tra le due donne.