X Factor: Beatrice Quinta affonda Rkomi: "Voglio essere seguita come artista, non perché mi vuole sco**are"

Ha fatto molto parlare nel corso dell’ultima edizione di X Factor Italia il rapporto tra il giudice Rkomi e la concorrente Beatrice Quinta. Durante uno delle trasmissioni giornaliere dello show, fu infatti rivelato che il cantante aveva deciso di fare una sorta di dichiarazione nei confronti della Quinta, parte della squadra di Dargen D’amico, davanti alle telecamere.

“Ieri quando ci siamo guardati mentre ti esibivi è scattato qualcosa dentro di me. Credo che qualcosa sia successo, volevo chiederti se per te è lo stesso. Ci ho pensato tutta la notte, sono molto in imbarazzo“, aveva detto Rkomi alla 23enne Beatrice, che aveva risposto “Parliamone dopo la fine di X Factor, anche perché questa cosa potrebbe metterti in una posizione scomoda. Anche se io sono una fan delle posizioni scomode“, facendo capire che voleva del tempo e la possibilità di finire il percorso nella trasmissione prima di prendere una decisione.

A pochi giorni dalla fine del programma, nel quale Beatrice contro ogni previsione iniziale si è classificata seconda, la cantante durante un’intervista con Vanity Fair ha fatto capire di avere intenzione di concentrarsi solo sulla sua carriera al momento, e che quindi se arrivasse un invito a cena, cosa non ancora successa, lo rifiuterebbe.

“Sono stata sempre una donna che ha seguito gli uomini, in questo momento della mia vita vorrei invece curarmi di me e in particolare che il focus mio e del pubblico sia sulla mia musica“. Beatrice aggiunge una frecciata nei confronti del giudice del programma, aggiungendo: “Sento il bisogno, francamente, di essere seguita in quanto Beatrice ed artista e non perché Rkomi mi vuole s*opare o meno“.

“Tutti avrebbero pensato che sarei passata solo perché avevo una storia con lui”, ha affermato la cantante di “$e$$o“, spiegando che tutto il suo percorso artistico sarebbe stato messo in ombra se avesse iniziato un flirt con il giudice. “Se proprio dovete dare il merito dei miei successi a un uomo, dateli a Dargen D’Amico“.