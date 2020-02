William, Kate e l’ottimo rapporto con Carole Middleton

Probabilmente Kate Middleton, quando fa un resoconto sulla sua vita, può ritenersi soddisfatta: ha sposato l’uomo che ha amato fin da ragazzina, è mamma di tre bambini, sta per diventare Regina ed ha una famiglia che va d’amore e d’accordo, per lo meno con il ramo Middleton. La Duchessa ha ottenuto ciò che in molte non sono mai riuscite ad avere: un rapporto pacifico e di stima tra la mamma Carole ed il marito William.

Sui rapporti con le suocere si potrebbe scrivere un libro, ma non è il caso di Kate, che vede il legame della madre con il marito caratterizzato dall’affiatamento. Secondo quanto raccontato dal Sun, Carole Middleton, rappresenterebbe per i Cambridges un vero e proprio punto di riferimento; per quanto riguarda William, che è rimasto orfano di madre a 15 anni, non era scontato.

La vita di William, infatti, è stata privilegiata ma non dal punto di vista emotivo: ha visto i genitori umiliarsi reciprocamente e pubblicamente, ha sofferto per la morte di Lady Diana e, successivamente, ha accompagnato il padre al matrimonio con la storica amante. L’arrivo di Kate, ragazza semplice ed intelligente, e soprattutto con una famiglia unita alle spalle, deve averlo spiazzato.

Secondo alcune fonti vicine al Principe, lo stesso, avrebbe raccontato di aver ritrovato in Carole Middleton quella madre che lui non aveva più: una donna rassicurante, dalla quale rifugiarsi per sentirsi un ragazzo normale, lontano dagli screzi di palazzo. I Cambridges, inoltre, farebbero molto affidamento sulla donna, lasciandole anche i figli quando gli impegni ufficiali li tengono lontani da casa, come accaduto per la regata della King’s Cup e in occasione del Royal Tour in Pakistan.

Il Sun, continua a raccontare del ruolo di Carole nel matrimonio di William e Kate, la quale li avrebbe rasserenati anche dopo la recente questione Megxit: l’addio di Harry e Meghan sembra aver portato un certo scompiglio anche nella tranquillità dei Cambridges, improvvisamente depositari di tutto il peso della Corona. In questa occasione, Lady Middleton, si sarebbe trasferita per un po’ ad Anmer Hall, vicino alla figlia ed al genero.