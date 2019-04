William e Kate: tra i due duchi di Cambridge c’è sempre più aria di crisi

Tra il principe William e la moglie Kate, le cose non girano più per il verso giusto. Ad esserne convinta è la stampa inglese, che nelle ultime settimane continua a parlare di una crisi sempre più marcata, che avrebbe anche portato ad un presunto litigio e ad una scenata di gelosia di Kate.

Il motivo della disputa sarebbe imputabile ad un presunto avvicinamento del marito a Rose Hanbury, sua amica nonché vicina di casa. L’ex modella 35enne che nel 2009 ha sposato David Rocksavage, il marchese di Chilmondeley, vive non lontano da Anmer Hall, località in cui il figlio di Diana e consorte hanno la loro residenza di campagna.

Stando a quanto diffuso dai tabloid d’Oltremanica, Kate avrebbe dapprima notato che tra il marito e Rose ci sarebbe un certo feeling. Da qui avrebbe deciso di allontanarla dalla loro cerchia di amicizie, ma si sarebbe trattato di un tentativo andato a vuoto. A detta del Sun, la madre di George, Charlotte e Louis, avrebbe perso il lume della ragione dopo averli visti flirtare insieme. Come se non bastasse, infastidita dai pettegolezzi che hanno trovato ampio risalto sui tabloid, avrebbe anche contattato i legali, intenzionata a mettere fine a questa campagna mediatica che rischia di compromettere la serenità famigliare.

Non è la prima volta che la carta stampata riporta la notizia di una presunta gelosia della moglie di William, secondo nella linea di successione al trono di Inghilterra dopo il padre Carlo. Ad ogni modo i gossip che hanno per oggetto il primogenito di Diana e la vecchia amica di famiglia, sono stati categoricamente smentiti da Buckingham Palace.

Ciononostante sono in molti a credere che William e Kate stiano vivendo un periodo non certo positivo. E a suffragare l’idea di una crepa nel loro rapporto, troveremmo anche l’esistenza di quella che è una circostanza sospetta: a fine aprile William andrà da solo in Nuova Zelanda, mentre la moglie Kate rimarrà a casa con i loro tre figli.