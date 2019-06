William e Kate, spunta l’amante segreta. Matrimonio al capolinea o solo pettegolezzi?

Nonostante la coppia reale composta da Kate Middleton e William appaia sempre allegra e sorridente davanti alle telecamere e negli eventi mondani di tutti i tipi, in privato Kate verrebbe sempre più ignorata e trattata alla pari di una domestica di corte.

Ma a rendere sempre più problematica la relazione reale tra Kate e William ora è comparsa quella che viene definita ormai “l’amante reale“, la bellissima e fascinosa Rose Hanbury, un’ex modella di 35 anni, nonchè marchesa di Cholmondeley e vecchia conoscenza di William e Kate.

Una volta Rose e Kate erano amiche ma si sono gradualmente allontanate a causa della gelosia di Kate nei confronti del marito William. Tutti i tentativi fatti da William e dal marchese David di Cholmondeley per riappacificare le due sono stati vani. A rendere ancora più realistica l’ipotesi di tradimento da parte di William nei confronti di Kate ci sarebbe l’imminente e vociferato divorzio tra Rose e David, i marchesi di Cholmondeley.

Rose infatti si è presentata senza fede nuziale al banchetto di stato che è avvenuto la scorsa settimana a Buckingham Palace in presenza della regina stessa. Il banchetto era stato organizzato per celebrare l’arrivo e la visita del Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, occasione in cui erano ovviamente presenti anche William e Kate.

Il fatto che Rose sia adesso libera potrebbe acuire di molto l’attuale crisi che c’è tra William e Kate, fino ad arrivare ad un definitivo addio ipotizzato dai più maligni. Un amico della marchesa Rose Hanbury ha rivelato al quotidiano “The Sun“: “Rose ha fatto di tutto per non far precipitare la situazione col marito David. Sta vivendo un periodo difficile e non è facile essere oggetto di pettegolezzi solo perché ha stretto amicizia col Duca e la Duchessa di Cambridge“.