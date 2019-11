William e Kate, nono anniversario di fidanzamento

Mentre, negli ultimi mesi, diversi esponenti della Royal Family inglese sembrano traballare, da Andrea di York coinvolto nello scandalo Epstein ai chiacchieratissimi Duchi di Sussex che appaiono sempre più insofferenti verso le rigide regole di corte ed insoddisfatti, William e Kate invece vanno avanti per la loro strada. Nove anni dopo l’annuncio ufficiale delle nozze, i Duchi, si dimostrano affiatati e sorridenti.

I Cambridge sono stati invitati come ospiti d’onore, per il terzo anno consecutivo, al Royal Variety Performance, lo spettacolo benefico di cui è patrona la Regina Elisabetta organizzato dalla Royal Variety Charity. William e Kate, come al solito, si sono dimostrati impeccabili: sorridenti, affiatati e disponibili ma senza risultare mai troppo informali.

Ad accogliere l’erede al trono e la moglie, al London Palladium Theatre, un bagno di folla che ha potuto ammirare la Middleton in abito di pizzo nero firmato Alexander McQueen. E sarebbe stata proprio la scelta dello stilista a scatenare i sudditi più attenti: secondo loro, la scelta della firma, medesima del vestito di nozze della Duchessa, potrebbe essere stato un chiaro e romantico riferimento proprio all’anniversario che i due coniugi festeggeranno in questi giorni.

Infatti, è stato proprio nel novembre 2010 che, al dito di Kate, è comparso l’anello di fidanzamento con l’ormai famoso zaffiro blu. La Middleton, al tempo timida e inesperta, aspettava già da otto anni la proposta di matrimonio che, come ormai è storia, si è poi svolto il 29 aprile 2011 e dove la Duchessa indossava un bellissimo vestito in pizzo bianco firmato dallo stilista britannico McQueen.

Oggi, invece, a nove anni da quella proposta, Kate Middleton sembra essere diventata una reale esperta che, addirittura, vanta un posto nella rosa dei preferiti di Sua Maestà: la donna, mamma di tre principini, non sbaglia un colpo e sembra essersi integrata perfettamente nella famiglia reale.