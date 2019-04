William e Kate, le foto del presunto tradimento

Quella del tradimento del principe William non è una notizia nuova. Da molto tempo si parla di un allontanamento e di crisi di una delle coppie più amate nel mondo, di sicuro quella più apprezzata in Inghilterra. Stando a quanto trapelato dai giornali di gossip, il principe William avrebbe tradito la moglie all’inizio dell’anno scorso, quando Kate era incinta del loro terzo figlio, Louis.

Mentre inizialmente si parlava dell’astio che correva tra Kate e la nuova arrivata nella famiglia reale, Meghan, sembrerebbe che il vero risentimento familiare scorra proprio tra i due fratelli e non tra le belle consorti. Ad allontanare gli inseparabili William ed Harry sarebbe stato proprio lo scandalo del tradimento che ormai da tempo è molto discusso nel paese inglese.

Le foto che immortalano il tradimento

A rendere pubblici per la prima volta gli scatti del presunto tradimento, è stato lo scorso mese il Sun. Nelle foto in questione si può vedere un uomo molto simile al principe William che si avvicina ad una donna all’interno di un pub: nessun bacio quindi, solo delle effusioni.

Il Sun, insieme alle fotografie scattate nel locale, rivela anche il nome della donna che secondo loro è presente negli scatti: Rose Hanbury. Se per molti questo nome è sconosciuto, non si può dire la stessa cosa per la bella Katie. Rose Hanbury infatti, è la moglie di David Rocksavage, marchese di Cholmondeley, nonchè migliore amica della consorte di William sin dal suo arrivo nella famiglia reale. Altre fonti di gossip, invece, affermano che la donna con cui il principe ha tradito la moglie sia una modella australiana.

Nonostante in molti affermino che tra le due reali non ci sia da tempo un bel rapporto e che ora anche tra i fratelli William ed Harry sia iniziato un allontanamento, sono ancora numerose le persone che difendono il principe, sminuendo le foto pubblicate poichè in una risoluzione troppo bassa per poter affermare che l’uomo raffigurato sia proprio il principe William, e che se anche fosse lui, non è stato immortalato nessun atteggiamento che possa lasciare intendere un tradimento.