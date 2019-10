William e Kate, la promessa che si fecero alle Seychelles

William d’Inghilterra e Kate Middleton, quando erano ancora solo due ragazzi e non i duchi di Cambridge, si sarebbero scambiati una promessa alle Seychelles. A raccontare la vicenda è Katie Nicholl nel suo libro pubblicato in Gran Bretagna di cui Cosmopolitan UK ha pubblicato in anteprima alcuni stralci: “Kate: the future Queen“.

La scena descritta nel libro non è difficile da immaginare, soprattutto per i più romantici: un tramonto in spiaggia e l’oceano che lentamente si tinge di tutte le sfumature del rosso e dell’arancione, due ragazzi appena venticinquenni e una promessa; sembra l’inizio di una favola. E forse è stato proprio così.

William e Kate si sono conosciuti all’università in Scozia, nel 2001; i due erano anche compagni di dormitorio. Durante una festa lei improvvisa una sfilata con un look trasparente ed il principe capitola ai suoi piedi. Da qui inizia una relazione caratterizzata da alti e bassi: lui che scappa da una relazione che lo fa sentire sotto pressione, lei che vola a Firenze per imparare l’italiano.

La vacanza alle Seychelles è stato evidentemente un “alto” della loro storia; ed è lì che stringerebbero il loro patto: “Se nessuno dei due si sarà sposato con un altro, promettiamoci che a 40 anni ci ritroveremo. E ci sposeremo. Passeremo tutta la vita insieme.” Ma non è stato necessario arrivare ai 40 anni per capire che si sarebbero sposati davvero: nel 2007, in occasione di un concerto per i 10 anni della morte di Lady Diana, William presenta Kate Middleton come la sua “ragazza“.

I media si scatenano inseguendola e fotografandola anche mentre esce di casa, al punto da far intervenire la famiglia reale che richiede maggiore privacy per la ragazza. Nel 2010, a Novembre, la coppia annuncia il fidanzamento e, infine, il 29 aprile 2011 si sposano. Successivamente nascono George, Charlotte e Louis.