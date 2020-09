William e Kate fotografati insieme ad Harry, ma nella foto non compare Meghan: la polemica

Non è passato molto tempo da quando l’ex duca di Sussex, Harry, con sua moglie Meghan Markle, presero l’ardua decisione di allontanarsi dalla corona Inglese, per trasferirsi in pianta stabile in America, precisamente a Montecito, Santa Barbara, California. Tante le difficoltà iniziali, enorme la bufera mediatica venutasi a creare in seguito.

Oggi la situazione sembra in parte rientrata, ma non mancano alcuni pettegolezzi e qualche indizio, che riesce sempre a creare notizia. Si apprende infatti dai principali giornali di cronaca rosa, che da poco è trascorso il compleanno del giovane Harry. 36 candeline per lui, ma per la prima volta in vita sua, ha trascorso il suo compleanno lontano dalla sua famiglia reale.

Sembra che infatti il fratello di William abbia spento le sue candeline in compagnia unicamente di sua moglie e suo figlio Archie. Quello che invece ha creato notizia è stata quella foto pubblicata per conto di William e Kate, una foto scattata nel 2017, durante una corsa benefica a cui avevano partecipato sia i Cambridge che Harry.

All’epoca Harry era da poco fidanzato con Meghan; la foto in questione ha destato non poca polemica. In molti hanno di fatto sottolineato un particolare molto importante nella foto incriminata; nell’immagine appaiono solo i duchi di Cambridge ed Harry, Meghan Markle non compare. Sono quindi iniziate tutta una serie di congetture, c’è infatti chi afferma che lo scatto è stato pubblicato di proposito,escludendo Meghan.

I media britannici non hanno particolarmente gradito la pubblicazione della foto senza Meghan. Si vede infatti Harry che corre lungo la pista, distaccando sempre di più suo fratello e sua cognata. Uno scatto molto iconico, quasi a voler trasmettere quel senso di distacco emotivo venutosi a creare a causa di Meghan. Nel tentare di calmare le acque, una portavoce di Kensington Palace, ha risposto in merito alla foto: “La gente vuole leggerci troppo dentro. Si tratta solo di un bello scatto“, ma in molti hanno affermato che la spiegazione non è stata abbastanza convincente.