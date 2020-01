William e Kate, a corte si parla di divorzio

Un nuovo scoop sta attentando al già precario equilibrio della Royal Family più seguita del momento: William e Kate, dopo aver trascorso il giorno di Natale separati, potrebbero essere in procinto di pensare al divorzio. Le voci, che raccontano da mesi di una presunta crisi tra i due, si fanno sempre più insistenti.

Nonostante il regalo extra-lusso che il Principe William avrebbe fatto alla consorte in occasione del suo compleanno, un viaggio in una location esclusiva nelle Antille, la crisi coniugale che sembra aver colpito i Duchi di Cambridge pare non si stia minimamente arginando: il futuro Re, infatti, avrebbe organizzato la vacanza, fissata per gennaio, al fine di “riparare” il momento difficile.

Proprio a causa della crisi che sembra aver colpito il matrimonio di William e Kate, che non li aveva mai visti così in bilico, Queen Betty avrebbe deciso di imporre ai coniugi un periodo di lontananza l’uno dall’altra. La giornata scelta per la “separazione”, come dichiarato dal maggiordomo di corte Grant Harrold in un’intervista per Channel 5, sarebbe stato proprio uno di quelli che normalmente è considerato più importante per tutte le famiglie: il giorno di Natale.

A confermare la presunta crisi sarebbero stati i giornalisti esperti di Buckingham Palace: i Duchi di Cambridge, durante la tradizionale messa di Natale, avrebbero mostrato una reciproca freddezza e si sarebbero a stento rivolti la parola. Prima di questa cerimonia, una scena imbarazzante che ha fatto il giro del mondo, ha visto Kate Middleton scostare con stizza la mano di suo marito dalla sua spalla.

Secondo i sudditi inglesi, invece, la separazione di William e Kate sarebbe solo temporanea e, soprattutto, causata solo dai numerosi impegni che vedono entrambi protagonisti. La Regina Elisabetta, infatti, avebbe ridotto i suoi impegni reali a seguito della convalescenza del marito; questi ultimi, quindi, sarebbero ovviamente ricaduti sugli altri membri della famiglia che, al fine di fronteggiare tutti gli appuntamenti, avrebbero finito per dividersi.