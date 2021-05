Will Smith si mostra con la pancetta: "Mai stato in così pessima forma"

Will Smith ha trovato un modo geniale per pubblicizzare il suo nuovo progetto. L’artista americano ha infatti richiamato una enorme attenzione sul web postando sul suo profilo Instagram ufficiale una foto che lo ritrae mezzo nudo, ma non per i motivi abituali.

Con la sua carriera di attore e cantante, la star di “Willy in Principe di Bel Air” ci ha sempre abituati a vederlo con un fisico snello ed asciutto, ma si è lasciato andare nell’ultimo anno, come successo a molti nel corso del lockdown. Postando un’immagine che lo ritrae con boxer neri, ciabatte e felpa aperta con pancia in vista, Smith ha scritto nella caption: “Devo essere sincero con tutti voi. Non sono mai stato in così pessima forma in vita mia“.

I 53 milioni di follower della star sono impazziti per lo scatto, che ha attirato oltre 93mila commenti, tra i quali quelli di molti amici celebri. Il musicista Questlove ha commentato: “E’ il post più incredibile nella storia dei social media“, mentre la regista Ava DuVarney ha scritto: “Non vedi niente di pessimo qui” ed Arnlod Schwarzenegger ha scherzato: “Will, povero bambino, sto piangendo per te anche se sei più in forma del 90% degli americani. Continua così“.

Will ha poi postato un breve video con boomerang che lo ritrae solo con i boxer neri, con il quale ha rivelato che sta per iniziare un percorso di fitness che documenterà per il suo prossimo progetto su YouTube. “Questo è il corpo che mi ha fatto attraversare un’intera pandemia, ed infiniti giorni a frugare in dispensa. Amo questo corpo, ma voglio sentirmi meglio. Basta muffin di mezzanotte, è finita“, scrive scherzosamente Will.

L’attore di “Indipendence Day” ha poi chiarito che la sua intenzione è di ottenere una forma ottimale come mai prima d’ora, e che collaborerà con Youtube per rimettere in sesto il suo stato di salute ed il suo corpo. Non è la prima collaborazione di Will con un social; l’attore ha infatti realizzato in passato una serie su Facebook intitolata “Will Smith’s Bucket List”, e sua moglie Jada Pinkett Smith conduce insieme alla madre ed alla figlia Willow il talk show di successo “Red Table Talk”.