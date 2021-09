Will Smith senza freni: "Io e Jada abbiamo un matrimonio aperto, avrei voluto un harem"

Will Smith si è aperto come mai prima d’ora in una intervista con il numero di Novembre della versione americana della rivista GQ. La star americana ha infatti apertamente parlato del suo rapporto con la moglie Jada Pinkett e sulla sua aspirazione di avere un harem con 20 fidanzate con cui viaggiare.

L’attore de “La Ricerca della Felicità” ha confermato quanto vociferato da anni ad Hollywood, cioè che lui e Jada hanno un matrimonio aperto. “Jada non ha mai creduto nel matrimonio convenzionale, è cresciuta con membri della famiglia che avevano relazioni non convenzionali“, spiega l’attore 53enne, dicendo che il loro rapporto è iniziato come monogamo, ma che poi negli anni si è evoluto.

“Per una grande parte della nostra relazione, abbiamo scelto la monogamia senza però pensare che fosse l’unica forma di perfezione nella relazione”, dice Will, spiegando che poi dopo lunghe e profonde discussioni hanno deciso di “darci a vicenda fiducia e libertà nella nostra unione, perché il matrimonio non può essere una prigione“.

Lo scorso anno uno degli amanti della moglie Jada, August Alsina, minacciò di rendere pubblica la loro relazione, portando la coppia a parlare apertamente della loro relazione nel talk show della Pinkett Red Table Talk. Adesso Will conferma che non si è trattato dell’unico rapporto extra matrimoniale né per lui né per Jada.

Smith, che a breve pubblicherà la sua autobiografia, ha parlato anche della sua ambizione di avere un harem di donne. “Non so dove ne ho sentito parlare da teenager, ma l’idea di viaggiare con 20 donne che amavo sembrava una grande cosa“, dice l’attore, spiegando che tra le donne che aveva considerato per il suo harem c’erano l’attrice premio Oscar Halle Berry e la famosa ballerina Misty Copeland. Dopo aver pensato di contattare le due donne per parlare loro della sua visione, l’attore ha poi deciso di non farlo.

Will è padre di tre figli: il 23enne Jaden e la 20enne Willow avuti da Jada e il primogenito Trey, che ha 28 anni ed è stato concepito con la ex moglie Sheree Zampino. Will e Jada si conobbero nel 1994 sul set di “Willy, il Principe di Bel Air“, quando fu scartata per il ruolo di ragazza di Will perché troppo bassa per lui. I due iniziarono a frequentarsi subito dopo il divorzio di Will dalla prima moglie nel 1995 e si sposarono nel 1997.