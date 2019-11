Will Smith pubblica su Youtube la sua colonoscopia

Il popolare attore americano Will Smith è tornato a far parlare di sé per un video pubblicato recentemente su Youtube, il social netowork che appassiona grandi e piccoli, dove ha mostrato la sua colonoscopia, con il preciso intento di sostenere la campagna di sensibilizzazione alla prevenzione, ma anche per battere un record.

Nell’era digitale la linea di confine tra pubblico e privato si sta assottigliando sempre più. Lo conferma anche la decisione dell’attore americano che per sensibilizzare le persone alla prevenzione – ma forse anche per accrescere i suoi followers – ha messo online il suo esame medico, una cosa mai fatta in precedenza da altri vip, facendogli così ottenere un primato.

Will Smith pubblica video della sua colonoscopia

Il tutto sembra essere nato da una scommessa; sembra che in tanti gli dicessero che non avrebbe mai raggiunto i 50 milioni di followers senza mettere in mostra il lato “b”. Dal suo profilo Instagram, Smith ha messo un link che rimanda a Youtube dove il celebre protagonista di “Men in black” ha raccontato passo dopo passo il suo esame al colon.

Raggiunti ormai i 50 anni, Smith tiene molto alla cura della sua persona, quindi anche alla prevenzione. Will, nel video presentato, racconta il fatto che il suo medico è stato a consigliargli di fare questo esame, per una comune prevenzione. Durante le fasi di preparazione all’esame, Smith non perde la sua instancabile ironia, scherzando con medici ed infermieri.

Nonostante l’anestesia, Will presenta il medico che lo ha assistito con una battuta epocale: “È lui, è il Martin Scorsese del mio culo“. Se in tanti hanno storto il naso davanti al video di Smith, sono altrettanti quelli che invece ne hanno capito la finalità, cioè quella di esortare le persone a fare dei controlli, anche se invasivi come questo, pur di fare prevenzione e prendere in tempo malattia altrimenti incurabili. I medici rivelano che è stato asportato a Smith un polipo che presentava del tessuto pre-canceroso.