Will Smith posta un video di scuse per Chris Rock: "Comportamento inaccettabile"

Il cazzotto sferrato da Will Smith al Chris Rock sul palco degli Oscar è stato l’episodio di cui tutti hanno parlato per settimane, tra cui sosteneva l’attore, che si era mosso in difesa della moglie oggetto di una battuta di brutto gusto da parte del comico, e chi attaccava senza riserve il suo gesto violento ed impulsivo.

A tre mesi dall’episodio, l’attore americano ha pubblicato un nuovo video di scuse nei confronti di Rock. Nel filmato, pubblicato venerdì su Instagram, Will ha rivelato che il suo ex amico non lo ha ancora perdonato. “Ho provato a contattare Chris, e il messaggio che è tornato è che non è pronto a parlare, e che quando lo sarà, sarà lui a farsi vivo“, dice Smith.

“Quindi ti dico questo, Chris, mi scuso. Il mio comportamento è stato inaccettabile, e quando sarai pronto a parlare, sarò qui“. L’attore si è anche scusato nei confronti dell’intera famiglia di Rock, in particolare la madre ed il fratello minore Tony. “Tony Rock era un mio grande amico, e ora il nostro rapporto è probabilmente distrutto per sempre“, dice Will, ammettendo che non aveva realizzato quante persone avesse ferito in quel momento.

La star di “Una famiglia vincente – King Richard” si è anche scusata con la moglie Jada Pinkett Smith, in difesa della quale aveva sostenuto di avere agito quella sera. “Ho fatto una scelta da solo, basandomi sulle mie esperienze e la mia storia con Chris. Jada non c’entrava niente. Mi dispiace, amore. Voglio scusarmi anche con i miei figli e la mia famiglia, per l’odio che ho attirato su noi tutti.”

L’attore spiega di aver trascorso gli ultimi tre mesi a ripetere e cercare di comprendere i risvolti e le complessità di quando successo in quel momento. Jada, che aveva rivelato di essersi rasata la testa perché colpita da alopecia, era stata oggetto di una battuta da parte di Rock, che sul palco in diretta mondiale l’aveva paragonata alla protagonista pelata del film “G.I. Jane”. “Nessuna parte di me pensa che quello fosse il modo giusto di comportarmi al momento“, ha detto Smith.